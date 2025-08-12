“Temo por mi vida y la de mi hijo”: expareja de Daniel Negrín denuncia agresiones por parte del comediante

Suscríbete a nuestros canales

La ciudadana Inés Alvarado realizó una denuncia pública por medio de las redes sociales, con la cual acusa a su expareja, el comediante Daniel Negrín, por presuntos actos de violencia contra ella y su hijo.

De acuerdo con las declaraciones de Alvarado, actualmente se desarrolla un procedimiento legal, luego de que acudiera ante las autoridades para denunciar los abusos que sufrió por parte del comediante.

La denunciante indicó que Negrín, quien se ha caracterizado en su carrera como humorista por su condición de "neurodivergencia", debido a que se le diagnosticó con trastorno del espectro autista (TEA), habría cometido actos de “agresión física y violencia de género”.

Expareja de Daniel Negrín expone agresiones físicas y verbales

Alvarado relató que las acciones violentas del comediante se habrían registrado durante el tiempo que compartieron como pareja y compañeros de trabajo.

Como evidencia, la mujer publicó varios mensajes que le habría enviado el comediante por medio de Whatsapp, en los cuales se dirigía a ella con un lenguaje agresivo, además de amenazarla.

“Teníamos proyectos en conjunto, todo lo que eran guiones, sketches, videos y giras. Era un trabajo que llevábamos en conjunto”, explicó.

Sin embargo, Alvarado relató que, durante los últimos meses, el comediante demostraba un “comportamiento extraño”. “Las agresiones cada vez eran mayores”, dijo la denunciante.

“Esto se tornó en un último episodio de violencia. Me decía que me tenía que matar”, relató.

Las agresiones también afectaron al hijo de Alvarado, por tal motivo, decidió interponer una denuncia, así como una demanda contra Negrín.

La mujer afirmó que las autoridades realizan las investigaciones pertinentes para poder avanzar con el proceso legal.

El comediante incumple una orden de restricción

Para ello, consignó un informe médico con el cual se confirmaba que ella había sido víctima de violencia.

Posteriormente, según Alvarado, autoridades se llevaron esposado a Negrín. “Yo no quería proceder, quería dejar las cosas así”, dijo.

A Negrín se le decretó una orden de alejamiento, la cual le impedía legalmente acercarse a Alvarado, con quien compartía su espacio laboral. Sin embargo, el hombre habría incumplido la medida judicial.

La denunciante aseguró que su expareja la seguía a distintos lugares, además de coincidir con algunos de sus amigos.

“También les escribía a algunas personas cercanas para obtener información sobre mí”, indicó.

Finalmente, Alvarado manifestó sentirse vulnerable ante la situación, debido a que teme por su integridad física y por la vida de su hijo.

