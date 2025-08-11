Torturan y asesinan a niño de cinco años por una deuda: hallan su cuerpo en un saco

Suscríbete a nuestros canales

Un niño, de tan solo cinco años de edad, fue asesinado por criminales, quienes lo habían secuestrado como una supuesta garantía de un pago que sus padres debían realizar por un préstamo que terminó por convertirse en extorsión.

El hecho se registró en la colonia Ejidal El Pino, en Los Reyes La Paz, en el Estado de México, el pasado 28 de julio.

El cuerpo del pequeño se localizó sin vida el pasado 4 de agosto, días después de su secuestro. Estaba dentro de un costal y en avanzado estado de descomposición, reseñó El Mañana.

Dos detenidos por la muerte del niño

La autopsia reveló que el pequeño estaba deshidratado y no había sido alimentado. Además, presentaba diversos golpes en su rostro y cabeza.

Luego de que la madre del niño, quien era conocido como Fernandito, acudiera ante las autoridades, pasaron varios días antes de que su reporte fuera considerado en la Fiscalía. Cuando los agentes finalmente acudieron, encontraron al niño muerto.

Por estos hechos están detenidas dos personas, identificadas únicamente como Lilia "N", Carlos "N" y Ana Lilia "N", acusados por el delito de desaparición forzada.

La familia del niño recibió su cuerpo para poder enterrarlo el jueves por la noche, tras las pruebas realizadas a su ADN. Entre juguetes, flores, veladoras, globos, Fernandito fue despedido en una ceremonia privada por familiares, vecinos y sus amiguitos.

Último adiós para Fernandito

El féretro fue colocado dentro de una carpa blanca que sus parientes instalaron afuera de su vivienda.

A diferencia de otras ocasiones, el estado del cuerpo del pequeño impidió que el féretro estuviera abierto, por lo que sus seres queridos tuvieron que conformarse con despedir el ataúd blanco sellado.

Tras la ceremonia en casa, los restos de Fernandito fueron llevados en una carroza fúnebre al panteón municipal Altavista.

Mario Cristalinas, director general del DIF en La Paz, renunció a su cargo tras el asesinato de Fernandito.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube