Estrella del baloncesto es asesinada por su hijo: recibió una puñalada en el cuello

La estrella del baloncesto de Harlem (Nueva York), Lamont “Tip Dog” Thornton, fue apuñalado por su hijo, dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA). El deportista murió tras pasar dos semanas en el hospital.

Thornton, de 58 años, se encontraba dentro de su apartamento en el octavo piso del complejo Rangel Houses, cuando su hijo Lamont Oliphant (24) presuntamente lo apuñaló en el cuello.

Estrella del baloncesto es apuñalada por su hijo

El crimen se registró cerca de las 11:45 de la noche del pasado 20 de julio, informó El Diario NY.

El jugador de baloncesto huyó del edificio, mientras dejaba “un extenso rastro de sangre desde la unidad, por el pasillo hasta el ascensor, a través del vestíbulo y hasta la acera, donde finalmente se desplomó”, declaró la fiscalía durante la comparecencia inicial de su hijo en el Tribunal Penal de Manhattan.

La única puñalada que recibió le cortó una arteria, detalló el reporte. Los agentes policiales que acudieron al lugar encontraron a Thornton desmayado en la acera frente al edificio en Harlem River Drive, cerca de Frederick Douglass Blvd.

“Llegué a casa y había sangre en el suelo, sangre manchada en mi puerta, había sangre por todas partes”, dijo un guardia de seguridad, quien vivía al lado de la víctima. “Estaba aterrorizado, había policías por todas partes”, añadió.

Los médicos llevaron a Thornton al Harlem Hospital, donde lo intubaron, le indujeron un coma y lo sometieron a horas de cirugía de emergencia. Finalmente, falleció el viernes, 1 de agosto.

Acusan a hijo del deportista por homicidio

No está clatro el motivo del crimen. Su hijo fue acusado inicialmente de intento de homicidio, pero luego fue procesado por cargos más graves tras la muerte de Thornton.

La víctima, quien se graduó de la antigua escuela secundaria Benjamin Franklin en East Harlem, fue un reconocido jugador de baloncesto en Rucker Park en la década de 1980, donde entretuvo a miles de fanáticos en las canchas de Harlem.

Jugó con leyendas del baloncesto callejero como Richie “The Animal” Adams y James “Pookie” Wilson antes de jugar en el Jacksonville Baptist College y convertirse en base de la Universidad de Nueva Orleans entre 1987 y 1989.

Nunca jugó profesionalmente y pasó sus últimos años como consejero en Volunteers of America, según una entrevista en video de 2012.

