Muere joven de 15 años ahogado en un río de La Guaira: estaba celebrando su cumpleaños

Una tragedia sorprendió a la población de Macuto, estado La Guaira, cuando un joven adolescente perdió la vida ahogado en un río de la zona.

Fallece joven en río de La Guaira

Se trata de un joven de 15 años quien falleció por imersión específicamente en el río La Veguita de Macuto, estado La Guaira.

Cabe destacar que el joven vivía en el sector 10 de marzo de parroquia Carlos Soublette, municipio Vargas, estado La Guaira.

Recuperación del cuerpo

Asimismo, señala que el cuerpo del joven fue hallado por las autoridades de La Guaira tras perder la vida en el río La Veguita.

Se supo que efectivos bomberiles de La Guaira lograron recuperar el cuerpo del joven y luego lo trasladaron hacia la medicatura forense.

