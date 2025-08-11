Tragedia

Muere joven de 15 años ahogado en un río de La Guaira: estaba celebrando su cumpleaños

El joven vivía en el sector 10 de marzo de parroquia Carlos Soublette

Por Selene Rivera
Domingo, 10 de agosto de 2025 a las 09:40 pm
Una tragedia sorprendió a la población de Macuto, estado La Guaira, cuando un joven adolescente perdió la vida ahogado en un río de la zona.

Se trata de un joven de 15 años quien falleció por imersión específicamente en el río La Veguita de Macuto, estado La Guaira.

Cabe destacar que el joven vivía en el sector 10 de marzo de parroquia Carlos Soublette, municipio Vargas, estado La Guaira.

Recuperación del cuerpo 

Asimismo, señala que el cuerpo del joven fue hallado por las autoridades de La Guaira tras perder la vida en el río La Veguita.

Se supo que efectivos bomberiles de La Guaira lograron recuperar el cuerpo del joven y luego lo trasladaron hacia la medicatura forense.

 

 

