Incendio en el Big Low Center: Un local comercial sufrió un siniestro en el terminal de pasajeros

Un rápido despliegue de los cuerpos de seguridad de Valencia y San Diego permitió controlar un conato de incendio en las instalaciones del Terminal de Pasajeros Big Low Center.

El incidente, que se originó en un local comercial en horas de la tarde de este domingo, fue sofocado con extintores, evitando que se propagara y causara daños mayores.

Al lugar se presentaron de inmediato comisiones de los Bomberos Municipales de San Diego y Valencia, así como funcionarios de la Policía del estado Carabobo, para asegurar el área y verificar que la situación estuviera totalmente bajo control.

El siniestro no dejó heridos ni afectó la operatividad general del terminal.

