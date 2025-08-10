Investigación en marcha: Fiscalía actúa contra un SPA en Caracas por grabar a sus clientas sin consentimiento

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público ha activado una investigación contra un reconocido SPA de Caracas tras una grave denuncia que circula en redes sociales.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó que la Fiscalía 82 Nacional, especializada en la Defensa de la Mujer, ha sido designada para investigar y sancionar los hechos.

Denuncia viral en redes sociales apunta a un loca ubicado en el CCCT

La denuncia, realizada por la ciudadana Karolayn Sánchez a través de un video viral, señala que el local, ubicado en un Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT), cuenta con dispositivos de seguridad que graban a las clientas durante servicios íntimos, como la depilación corporal.

Esta situación expone la integridad física y moral de las mujeres que acuden diariamente al establecimiento.

El Fiscal Saab ha subrayado el compromiso del Ministerio Público en amparar a la mujer venezolana y garantizar que se aplique la justicia en este caso, que ha generado gran indignación.

La investigación busca determinar la responsabilidad de los implicados y asegurar que no queden impunes este tipo de violaciones a la intimidad y los derechos de las ciudadanas.

Habla la denunciante y agradece a la Fiscalía

La Fiscalía informó además que, brindó atención personalizada a la victima M.R y a la denunciante del caso la ciudadana Karolayn Sánchez.

La denunciante, quien también es abogada, agradeció la atención del Fiscal General y de los funcionarios del Ministerio Público, quienes atendieron la denuncia e iniciaron el procedimiento correcto para atender a la víctima,

"Se dictaron Medidas de protección y seguridad a la victima consistente en prohibición de acercamiento de parte de estos sujetos encargados del local comercial y prohibición de ejecutar actos de intimidación o retaliacion por ellos o terceras personas.

