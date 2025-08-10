Investigan fatal caída desde un segundo piso tras forcejeo: mujer muere y hombre queda hospitalizado

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades peruanas investigan un trágico incidente que ocurrió en el establecimiento "Billar Chapo", en la ciudad de Huánuco, y que conmocionó a la comunidad.

Una joven de 21 años y un hombre cayeron desde un segundo piso de una vivienda tras un forcejeo, resultando en la muerte de la mujer y graves heridas para su acompañante.

Según el reporte policial, la joven fue identificada como Emely Fiorella Mego Díaz. El herido responde al nombre de Henry Manuel del Águila Maceda, de 27 años, quien presenta múltiples fracturas.

¿Cómo ocurrió el incidente?

El incidente tuvo lugar en un establecimiento que aún estaba en funcionamiento durante la madrugada.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que la mujer persigue al hombre, quien sostiene un objeto en la mano. Ambos se mueven a gran velocidad por el pasillo.

La tragedia se desencadenó en la zona de la escalera, donde la joven se abalanzó sobre él, causando que ambos perdieran el equilibrio y cayeran desde el segundo piso.

Se confirmó que la escalera no tenía baranda de seguridad, una deficiencia que viola las normativas de construcción. La Policía Nacional y el Ministerio Público se hicieron presentes para acordonar el área, recolectar evidencias y tomar declaraciones.

Como parte de la investigación, también se evaluaron las condiciones estructurales y de seguridad del local.

Las cámaras de seguridad revelan la secuencia de la caída

Las cámaras de seguridad del local, a las que tuvo acceso Panamericana Televisión, captaron el momento exacto de la tragedia.

Las imágenes muestran a la pareja moviéndose a gran velocidad por el pasillo antes de caer desde la escalera, que carecía de baranda de seguridad. El contacto físico entre ambos ocurrió segundos antes de la fatal caída.

El material audiovisual, incorporado a la investigación, será analizado por peritos para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar si la falta de medidas de seguridad fue un factor determinante en el desenlace.

Los vecinos fueron alertados por el fuerte ruido de la caída, lo que permitió una rápida respuesta de la policía y los servicios de emergencia.

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan si el local cumplía con las regulaciones de seguridad y si existió algún tipo de negligencia. También se están revisando las licencias y permisos del establecimiento para asegurar que operaba de forma legal.

