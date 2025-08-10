Niña de ocho años es hallada sin vida en una bañera: tenía signos de tortura extrema

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad de Los Ángeles se encuentra consternada tras el terrible hallazgo del cuerpo sin vida de una niña en la bañera de un hotel.

La víctima fue identificada como Genesis Ariah Mata, de ocho años de edad, y se indica que tenía signos de violencia y tortura, informó Univisión.

El trágico suceso, que sacudió a la población de Bakersfield, derivó en la detención de su padre y su madrastra, principales sospechosos del crimen.

¿Cómo ocurrió?

Según reportaron diversos medios locales, el cuerpo de Genesis Ariah Mata fue hallado por las autoridades en la bañera de un hotel de Bakersfield el pasado sábado 2 de agosto.

Los principales sospechosos de estos terribles actos, que habrían causado la muerte de la menor, son su padre, Ray Mata Jr. (31), y su madrastra, Graciela Bustamonte (27).

Ambos detenidos enfrentan cargos por asesinato en primer grado, tortura por crueldad infantil, mutilación agravada y por causar lesiones a una menor de edad.

Los informes iniciales de la policía local revelan detalles horripilantes: las manos de la pequeña estaban completamente destrozadas por los golpes, y su cuerpo presentaba múltiples quemaduras causadas por agua caliente.

Según información policial, la pareja se declaró culpable de los cargos. Sin embargo, al ser interrogados por separado, se culparon el uno al otro.

¿Qué se conoce sobre la investigación?

La autopsia reveló que la pequeña tenía la piel de la parte superior de su cabeza agrietada, ampollas por todo el cuerpo, incluyendo el rostro, y marcas que parecían ser de azotes.

Además, presentaba cicatrices de quemaduras y lesiones previas, principalmente en la espalda, que indican un historial de abuso.

Durante el interrogatorio, la madrastra de la pequeña confesó que el padre de la niña la golpeó y sofocó hasta la muerte. También reveló que el maltrato hacia la menor era una constante desde hacía años.

En sus declaraciones, la mujer admitió haberle quemado el cuerpo con agua caliente para que "escuchara".

Tras la terrible noticia, miembros de la familia de la víctima criticaron duramente a los Servicios de Protección de Menores de California (CPS). Aseguraron a los medios locales que en múltiples ocasiones habían reportado las deplorables condiciones de abuso en las que vivía la niña, pero sus denuncias no fueron atendidas.

"Es una situación triste y los Servicios de Protección de Menores necesitan aceptar la responsabilidad de todo", declaró Sabrina Guerrero, prima de Génesis, a la cadena local KBAK. Según Guerrero, la familia había contactado a la entidad estatal en al menos 20 ocasiones para denunciar los abusos que sufría la pequeña.

Mata y Bustamonte, que se encuentran en prisión provisional sin derecho a fianza, volverán a la corte el próximo 14 de agosto.

La investigación sigue en curso, y se espera que en los próximos días se presenten más detalles sobre este lamentable suceso que ha conmocionado a toda la ciudad.

También visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube