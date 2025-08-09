CICPC

Arresto en Lara: hombre simula hurto de motocicleta para evitar que su ex pareja la usara

Como evidencia, el Cicpc colectó una Keeway Express, año 2023, placas AF9T45E

Por Indira E. Crespo M.
Sabado, 09 de agosto de 2025 a las 07:30 pm

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Carora, detuvieron un joven de 19 años por simular el hurto de una moto.

El procedimiento policial fue realizado en la urbanización Francisco Torres, calle 6 con avenida Rotaría, parroquia Trinidad Samuel del municipio Torres, estado Lara.

No quería que su expareja usara la moto
 
Luego de un trabajo de investigación de campo y entrevistas, los detectives descubrieron que el sujeto había simulado el hurto de una motocicleta, propiedad de su ex pareja sentimental, para evitar que la utilizara, ya que no aceptaba la ruptura de la relación sentimental.
 
Como evidencia, el Cicpc colectó una Keeway Express, año 2023, placas AF9T45E, la cual quedó a disposición de la Fiscalía Octava del Ministerio Público del estado Lara.

