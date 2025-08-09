Arresto en Lara: hombre simula hurto de motocicleta para evitar que su ex pareja la usara

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Carora, detuvieron un joven de 19 años por simular el hurto de una moto.

El procedimiento policial fue realizado en la urbanización Francisco Torres, calle 6 con avenida Rotaría, parroquia Trinidad Samuel del municipio Torres, estado Lara.

No quería que su expareja usara la moto



Luego de un trabajo de investigación de campo y entrevistas, los detectives descubrieron que el sujeto había simulado el hurto de una motocicleta, propiedad de su ex pareja sentimental, para evitar que la utilizara, ya que no aceptaba la ruptura de la relación sentimental.



Como evidencia, el Cicpc colectó una Keeway Express, año 2023, placas AF9T45E, la cual quedó a disposición de la Fiscalía Octava del Ministerio Público del estado Lara.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube