Tiroteo en Times Square: un adolescente de 17 años fue detenido tras herir a tres personas

Suscríbete a nuestros canales

La policía de nueva York, informó que tres personas resultaron heridas durante un tiroteo en la icónica Times Square de Nueva York este sábado 09 de agosto.

Como resultado, un adolescente de 17 años fue detenido y está siendo interrogado por el tiroteo, según la policía.

Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban en estado estable.

"El autor fue detenido por la policía y se recuperó un arma de fuego", añadió el portavoz policial.

En redes sociales circulan vídeos donde se observan a personas huyendo del lugar, asimismo se muestran a las autoridades atendiendo heridos en el suelo.

También visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube