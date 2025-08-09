Adolescente hispano es asesinado a puñaladas en un parque de Nueva York: hay cuatro detenidos

Suscríbete a nuestros canales

Cuatro adolescentes resultaron detenidos por el asesinato de un menor de edad, durante una pelea en un parque infantil en El Bronx, en Nueva York.

La víctima, Ángel Mendoza, apenas había cumplido 14 años el mes pasado, y era segundo hijo de una familia que emigró de República Dominicana hace más de una década.

“¡Quiero que me devuelvan a mi hijo!”, gritó desconsolada su madre, mientras abrazaba la almohada de su hijo, reseñó El Diario NY.

El adolescente recibió varias puñaladas

El menor recibió varias puñaladas en todo el cuerpo, después de que una pelea estallara en el parque infantil Williamsbridge Oval en Norwood, un lugar de reunión habitual del joven.

El hecho ocurrió alrededor de las 7:30 de la noche del martes, informó la Policía de Nueva York.

Dos adolescentes de 18 años, Andrew Ansah y Jordan Williams, fueron arrestados y acusados de homicidio, agresión pandillera y posesión ilegal de un arma en la pelea.

Otros dos adolescentes, uno de 16 y otro de 15 años, también fueron detenidos y sancionados con los mismos cargos. No está claro el motivo del crimen.

El joven se había vuelto rebelde

La noche de su muerte, joven dijo que iba a casa de un amigo después de cenar. Su familia no sabía que iba al parque infantil. Sus padres aseguraron que solía salir a jugar baloncesto.

El padre le contó que su hijo se había vuelto rebelde recientemente, se negaba a ir a la escuela y salía cuando quería.

La familia contactó a la fiscalía de El Bronx, al Tribunal de Familia e incluso a la policía para intentar que Ángel se reformara, pero no lograron conectarlo con los programas que consideraban que necesitaba.

