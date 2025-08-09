Capturados dos integrantes del GEDO “El Jake”: tenían sustancias ilícitas y armas de fuego en su poder

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) capturaron a dos presuntos integrantes de la banda del Grupo Estructurado de Delincuencia Organizada (GEDO) El Jake en el estado Sucre.

Durante la aprehensión, se les incautó una Granada de mano, un Arma de fuego tipo Escopeta, calibre 16, cuatro cartuchos calibre 9mm sin percutar y un envoltorio de Marihuana con un peso bruto aproximado de quince (15) gramos.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público donde esperarán iniciar las investigaciones pertinentes para determinar sus consecuencias en los hechos punibles de los que serán imputados.

También visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube