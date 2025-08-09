¡Lamentable! Explosión de tubería de gas directo deja varios lesionados: aquí los detalles

Suscríbete a nuestros canales

En horas de la mañana de este sábado 9 de agosto de 2025, se registró la explosión de una tubería de gas directo en la licorería El Sargento, ubicada en el sector Tronconal V en Barcelona, estado Anzoátegui.

Según informaron medios locales, el suceso dejó a varias personas lesionadas.

Explosión de tubería de gas directo

Durante el accidente, se registró una persona con quemaduras, una con fractura en la Pelvis, tres con contusiones leves y la afectación de tres viviendas.

Ante la explosión de esta tubería de gas, los vecinos informaron que en la zona estas estaban muy desgastadas y algunas tienen escape, lo que quizá pudo generar el incidente.

Por ese motivo, hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen las medidas necesarias y emprendan de inmediato una revisión de las tuberías de gas directo, con el fin de evitar una tragedia.

