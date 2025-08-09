Capturan a dos mujeres por agredir a funcionarios del Saime: no tenían la documentación requerida para un trámite

Suscríbete a nuestros canales

Dos mujeres fueron detenidas por las autoridades tras agredir a funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Miegración y Extranjería (Saime).

Dos mujeres agreden a funcionarios públicos

A través de su cuenta en Instagram, el Saime dio a conocer del caso de estas dos mujeres, quienes causaron lesiones a los funcionarios que las atendieron en la sede del organismo en el estado Bolívar.

En este sentido, funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica Base Bolívar (DIE), ejecutaron la detención de ambas mujeres tras recibir una denuncia por la agresión.

Asimismo, señala que estas mujeres, de 32 y 58 años de edad fueron capturados en las adyacencias del sector Los Ruices, parroquia José Antonio Páez, municipio Angostura del Orinoco.

Agresión contra funcionarios del Saime

Las dos mujeres fueron detenidas por estar presuntamente "incursas en el delito de lesiones" contra los funcionarios públicos presentes.

De acuerdo con las investigaciones, las mujeres se comportaron de forma agresiva luego que trabajadores del Saime les hicieran saber que no tenían la documentación requerida para un trámite.

Finalmente, asegura la DIE que el caso quedó a la orden del Ministerio Público.

