Orégano y tomillo: la dupla que reduce el riesgo de enfermedades crónicas

Tanto el orégano como el tomillo contienen compuestos que combaten los radicales libres y previenen el daño celular. El orégano contiene carvacrol, y el tomillo, timol. Ambos son fenoles que actúan como potentes antioxidantes y antimicrobianos.

La dupla ganadora para la salud

La combinación de ambas hierbas puede potenciar los efectos positivos en la salud. Uno de los descubrimientos más reveladores es que el uso de aceites esenciales de orégano y tomillo ayudan a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares.

Un estudio publicado en la revista Antioxidants, validó el potencial prebiótico y antioxidante de estos aceites esenciales para reducir el riesgo de enfermedades cardiometabólicas graves. Además, sus resultados sugieren que sus beneficios incluyen la mejora de la microbiota intestinal, clave en la salud cardiovascular y metabólica.

Otros beneficios de usar estas plantas combinadas son:

Combaten microorganismos patógenos como E. coli, Salmonella y Candida albicans.

como E. coli, Salmonella y Candida albicans. Alivian afecciones como artritis y trastornos inflamatorios intestinales. Ambos poseen propiedades antiinflamatorias, el timol y el carvacrol que regulan las respuestas inflamatorias del cuerpo.

como artritis y trastornos inflamatorios intestinales. Ambos poseen propiedades antiinflamatorias, el timol y el carvacrol que regulan las respuestas inflamatorias del cuerpo. Promueven la digestión saludable y reducir molestias como la indigestión. El orégano estimula la secreción de enzimas digestivas, y el tomillo ayuda a aliviar los espasmos gástricos y a prevenir flatulencias.

saludable y reducir molestias como la indigestión. El orégano estimula la secreción de enzimas digestivas, y el tomillo ayuda a aliviar los espasmos gástricos y a prevenir flatulencias. Fortalecen las defensas naturales del cuerpo y ayudar a prevenir infecciones, por sus compuestos inmunomoduladores. La combinación es particularmente útil durante temporadas de resfriados o gripes debido a su acción antiviral y descongestionante.

del cuerpo y ayudar a prevenir infecciones, por sus compuestos inmunomoduladores. La combinación es particularmente útil durante temporadas de resfriados o gripes debido a su acción antiviral y descongestionante. Promueven la relajación y mejora el estado de ánimo. El timol en el tomillo tiene efectos calmantes sobre el sistema nervioso, mientras que el orégano ayuda a reducir el estrés oxidativo en el cerebro.

¿Cómo usar el orégano y el tomillo juntos?

Prepárate un té medicinal. Hierve ambas especias en agua para hacer una infusión. Alivia problemas digestivos o resfriados.

Agrega en polvo a recetas de carnes, sopas, salsas y guisos para potenciar el sabor y los beneficios.

Otra forma es en aceites esenciales, pero ten en cuenta que son muy potentes y deben usarse con extrema precaución y siempre diluidos.

Para aprovechar al máximo los beneficios del orégano y el tomillo de manera segura, es recomendable usarlos frescos o secos en tu cocina. Si optas por aceites esenciales, es crucial consultar a un profesional de la salud, ya que su concentración es mucho mayor y pueden tener efectos secundarios si no se usan correctamente.

