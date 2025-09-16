Influencer colombiano causa polémica tras subir fotos de Isabella Ladera y Melissa Gate

Suscríbete a nuestros canales

Valentino Lázaro, conocido por su participación en el pódcast Dímelo King y sus múltiples enfrentamientos con figuras públicas, ha dado un paso más en su controvertida carrera digital. Utilizando herramientas de inteligencia artificial, el creador de contenido publicó una serie de imágenes falsas en sus redes sociales donde aparece abrazado con personas con las que mantiene conflictos abiertos, como la modelo venezolana Isabella Ladera (quien lo demandó por injuria y calumnia) y la influencer Melissa Gate.

Reacciones inmediatas

La publicación desató una ola de reacciones polarizadas. Isabella Ladera, quien actualmente enfrenta a Lázaro en un proceso legal por comentarios sobre un video íntimo filtrado, respondió través de un comunicado: "Esto demuestra su falta de ética y desesperación por atención. Seguiremos adelante con la demanda". Por su parte, La Toxicosteña (Cindy Ávila), otra de las aludidas en publicaciones anteriores de Lázaro, tachó la acción de "patética" y recordó sus conflictos pasados con el influencer, incluido un audio viral donde lo llamó "sidoso" —comentario por el cual luego se disculpó parcialmente—. Sin embargo, algunos seguidores de Lázaro defendieron la jugada como una "crítica satírica a la cultura de la cancelación", destacando que las imágenes incluían la etiqueta #IA para evitar engaños.

Una historia de controversias legales y personales

Este no es el primer enfrentamiento público de Lázaro. En julio de 2025, expuso una llamada privada con Isabella Ladera donde ambos arremetían contra el cantante Beéle, revelando detalles íntimos de su vida sexual. Además, ha mantenido disputas con figuras como Marlon Solórzano (a quien criticó por publicar fotos sin camiseta) y Andrea Valdiri (que amenazó con agredirlo físicamente).

La polémica continúa en redes y se espera que otros influencers se pronuncien en los próximos días. Mientras tanto, Lázaro insinúa que más contenido similar está por venir, dejando una pregunta en el aire: ¿Hasta dónde puede llegar la creatividad digital sin convertirse en daño?

