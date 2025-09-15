Estados Unidos se llena de música: estos son los artistas que encenderán los escenarios durante el último trimestre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

El último trimestre de 2025 será testigo de una avalancha de talento latino en escenarios estadounidenses. Shakira encabeza la lista con su gira Las Mujeres Ya No Lloran, que incluye fechas en estadios como el Hard Rock Stadium de Miami (6-7 de junio) y el SoFi Stadium de Los Ángeles (20 de junio), tras agotar 950,000 entradas en menos de dos horas en su tramo latinoamericano. La colombiana, nominada en seis categorías en los Billboard Latin Music Awards 2025, promete un espectáculo con tecnología de vanguardia que celebra sus tres décadas de carrera. Le sigue Anuel AA con su Real Hasta La Muerte 2 Tour, que visitará 20 ciudades entre agosto y septiembre, incluyendo el Barclays Center de Brooklyn (12 de septiembre) y el Kaseya Center de Miami (19 de septiembre). El puertorriqueño, conocido por éxitos como "China" y "Aventura", aprovechará el impulso de su más reciente álbum para conectar con una audiencia que ha crecido un 30% en consumo de música en español desde 2018.

Otra presencia destacada es la de Aventura, cuya gira Cerrando Ciclos incluirá un concierto en el Barclays Center de Nueva York el 12 de diciembre, reviviendo el fenómeno bachatero que los consolidó como íconos globales. Además, artistas emergentes como Clave Especial (con su Mija No Te Asustes Tour) y Dareyes de la Sierra (con Redención Tour) apostarán por recintos más íntimos pero con proyección nacional, visitando desde teatros en Chicago hasta salas en Los Ángeles. La diversidad de géneros será notable: desde la cumbia amazónica de Los Mirlos (con paradas en Los Ángeles y San Diego) hasta el trap argentino de Duki (con shows en Nueva York y Miami).

Artistas internacionales: desde el pop global hasta el K-pop

Aunque los resultados de búsqueda se centran en artistas latinos, fuentes externas indican que el trimestre también incluirá giras de estrellas internacionales. The Weeknd planea su After Hours Til Dawn Tour en octubre, con fechas en estadios como el MetLife de Nueva Jersey y el SoFi de Los Ángeles, promocionando su álbum The Dawn FM. Por su parte, BLACKPINK confirmó su Born Pink World Tour para noviembre, con conciertos en el Forum de Ingleberry y el United Center de Chicago, reflejando la creciente demanda de K-pop en EE.UU. Además, Ed Sheeran podría agregar fechas de su Mathematics Tour en ciudades como Boston y Atlanta, aunque esto aún no ha sido oficialmente confirmado.

Impacto económico y cultural

Este despliegue de giras refleja el crecimiento sin precedentes de la música latina en EE.UU, donde artistas como Bad Bunny y Karol G recaudaron más de $100 millones en giras durante 2024. Ciudades como Los Ángeles, Miami, Nueva York y Houston se han convertido en epicentros de esta demanda, con promotoras como Live Nation ampliando su oferta de espectáculos en español. El fenómeno no solo se limita a artistas consagrados: la banda peruana Los Mirlos llevará su Ayahuasca Tour a recintos como el Echoplex de Los Ángeles, demostrando el interés por géneros regionales como la cumbia amazónica.

El éxito de estas giras también se debe a la estrategia de mercados secundarios. Artistas como Eden Muñoz y El Alfa incluirán paradas en ciudades con alta población hispana pero menos frecuentadas por grandes estrellas, como Charlotte, Raleigh y Providence. Como señaló un reporte de Pollstar, esta tendencia responde a la diversificación demográfica y al poder adquisitivo de la comunidad latina, que representa el 16% de los ingresos de las 100 giras más lucrativas de 2024.

Cartelera diversa: desde bachata hasta trap argentino

Más allá de los grandes nombres, el último trimestre de 2025 destacará por su diversidad. El dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso traerá su Baño María Tour a ciudades como Nueva York y Chicago, fusionando rock independiente con ritmos urbanos. La brasileña Luísa Sonza ofrecerá su Escândalo Íntimo Tour en junio, extendiendo su presencia hasta Boston y Orlando. Y en el ámbito regional mexicano, Eden Muñoz recorrerá California y Texas con su tour Como En Los Viejos Tiempos, celebrando el éxito de corridos tumbados.

La escena tropical también tendrá representación con Rubby Pérez, cuyo álbum póstumo ¡Grandes Éxitos! está nominado al Tropical Album del Año en los Billboard Latin Music Awards, aunque su gira no fue confirmada debido a su fallecimiento en abril de 2025.

Un trimestre que redefine la presencia musical en EE.UU.

El último trimestre de 2025 no solo consolidará la música latina como una fuerza económica en EE.UU., sino que demostrará su evolución artística. Desde el megashow de Shakira en estadios hasta la apuesta íntima de Clave Especial en teatros, cada gira representa un segmento de un mercado en expansión. Como resume Billboard, "el consumidor latino ya no es un nicho, es el motor de la industria". Con fechas hasta diciembre, los fanáticos podrán disfrutar de esta fiesta musical que promete romper récords y unir generaciones.

