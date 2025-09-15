Hijos de famosos: ¿A qué se dedican los herederos de Marc Anthony?

Suscríbete a nuestros canales

Para nadie es un secreto, que el talento musical de Marc Anthony es indiscutible y que con más de 30 años de carrera artística, múltiples premios Grammy y millones de discos vendidos, su legado musical establece un estándar muy alto. Por ese motivo sus fanáticos y el mundo del entrenamiento se preguntan qué camino eligieron sus hijos.

Cabe destacar, que varios de sus seis hijos se dedican principalmente al mundo del arte y el espectáculo. Sin embargo, no todos decidieron seguir los pasos de su padre en la música.

Arianna Muñiz, la hija mayor de Marc Anthony y su ex pareja, Debbie Rosado, decidió llevar una vida completamente privada, lejos de los eventos de alfombra roja y con muy pocas apariciones en las redes sociales, en este sentido, la primogénita del cantante que tiene más 30 años prefiere la tranquilidad.

Chase Muñiz, a pesar de no ser hijo biológico del cantante, tiene una estrecha relación con él, con quien se le ha visto en conciertos e, incluso, en una entrega del Grammy. Aunque actualmente se mantiene alejado de las redes sociales, en el pasado por lo menos utilizaba Twitter (ahora X) y se conoce que en el año 2012, recurrió a dicha red social para brindarle apoyo a su padre por el romance con Shannon de Lima, según reportó Daily Mail.

Los hijos de Marc Anthony y la ex Miss Universo Dayanara Torres, Christian y Ryan Muñiz, comparten un talento artístico que manifiestan de manera diferente. Christian, el mayor de los dos, estudió diseño gráfico en Nueva York y se dedica por completo a las artes plásticas, exhibe sus obras en galerías.

Mientras que su hermano, Ryan, tiene una pasión por la música, toca la guitarra y canta, pero no busca una carrera a gran escala como su padre. Además, ha incursionado en el mundo del modelaje, buscando un equilibrio entre sus intereses creativos.

Los mellizos Max y Emme, hijos de Marc Anthony y Jennifer Lopez sí han mostrado su talento al público. Emme, quien recientemente ha explorado su identidad de género, acaparó la atención mundial al cantar con su madre en el show del medio tiempo del Super Bowl LIV. Su voz al interpretar "Let’s Get Loud" demostró que heredó el talento de sus padres.

Por otra parte, su hermano mellizo, Max, mantiene un perfil más bajo. Sin embargo, hizo un debut en el cine con un pequeño papel en la película Marry Me, un filme donde su madre fue protagonista.

Pese a tener un padre con una amplia carrera musical, cada uno de sus seis hijos ha decidido por su propia cuenta a qué se quieren dedicar y si mantienen un bajo perfil o no, lo que sí es sabido, que el intérprete no les exige llevar una vida artística.

