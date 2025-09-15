Una obra que sacude los valores: “Prima Facie” llega a Caracas ¿Dónde y cuándo puedes verla?

Suscríbete a nuestros canales

Desde el próximo 19 de septiembre, Caracas será testigo de un montaje que promete generar conversaciones y reflexiones profundas sobre la justicia y la percepción de las víctimas de violencia de género.

El Trasnocho Cultural, a través del Grupo Actoral 80, presenta “Prima Facie”, un monólogo protagonizado por Angélica Arteaga y dirigido por Héctor Manrique, que ha logrado impactar al público de ciudades como Londres, Nueva York, Miami, Madrid y Ciudad de México.

Un texto que cruza fronteras

Escrito por la reconocida autora australiana Suzie Miller, “Prima Facie” ha recorrido con éxito múltiples escenarios internacionales antes de instalarse en Caracas. La obra pone bajo la lupa las fallas y contradicciones del sistema judicial ante los casos de agresión sexual, cuestionando la objetividad de la justicia y generando un espacio de debate sobre cómo las estructuras legales tratan a las víctimas. La temporada caraqueña se desarrollará durante seis semanas, con funciones los viernes a las ocho de la noche y los fines de semana a las siete, en la sala Espacio Plural del Trasnocho Cultural, con entradas disponibles en taquilla, por web y por WhatsApp.

La historia de Patricia Lozada: justicia enfrentada a la experiencia personal

La protagonista, Patricia Lozada, interpretada por Arteaga, es una abogada penalista de carrera brillante, capaz de ganar cualquier caso y desmontar testimonios con facilidad. Sin embargo, su mundo se trastoca cuando ella misma se convierte en víctima de un presunto asalto sexual perpetrado por un colega. A través de este monólogo, la audiencia experimenta la vulnerabilidad del sistema judicial, evidenciando cómo las víctimas deben navegar un entorno que prioriza la evidencia tangible sobre su propia vivencia.

Héctor Manrique y la mirada ética sobre la justicia

El director Héctor Manrique resalta que esta obra no busca imponer juicios, sino explorar las tensiones éticas que atraviesan la justicia. “El texto nos enfrenta al poder y los límites de la justicia, mostrándonos un proceso donde los roles de poder son predominantemente masculinos y la paridad escasea. Nos hace cuestionar cómo debería funcionar el sistema y cómo nos afecta a todos”, explica. Manrique añade que, más allá del conflicto personal, la obra invita a reflexionar sobre la necesidad de un sistema judicial que proteja de manera equitativa a cada ciudadano.

Temporada y entradas

“Prima Facie” se presentará en Caracas desde el 19 de septiembre hasta el 26 de octubre. Las funciones tendrán lugar los viernes a las ocho de la noche y los sábados y domingos a las siete, con entradas a un precio de 12 dólares o su equivalente en moneda nacional, disponibles a través de Ticketmundo y por WhatsApp.

