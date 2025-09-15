Miss Universo 2025: ¿Cuáles países latinos ya tienen a su reina?

Suscríbete a nuestros canales

El camino hacia la corona de Miss Universo, uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo que nació en 1952, en Long Beach, California, a raíz de un desacuerdo publicitario entre Catalina Swimwear y Miss América, que impulsó a la marca a crear un certamen propio para coronar a la mujer más bella del mundo.

Mientras el concurso se acerca a la 74ª edición que se llevará a cabo en el Impact Arena en Pak Kret en Tailandia el 21 de noviembre de 2025, los países de América Latina eligen a sus representantes.

Lista de las reinas que ya ganaron su título y representarán a sus países en el Miss Universo 2025

Argentina: Aldana Masset se convirtió en Miss Universo Argentina, la primera ganadora de la provincia de Entre Ríos en 70 años de historia.

Bolivia: Yessica Hausermann es la representante de Bolivia y su coronación llegó en un certamen con gran expectativa en el país.

Brasil: La corona de Miss Universo Brasil es para Gabriela Lacerda. La joven, originaria de Teresina, tiene experiencia en el mundo de los medios y la moda.

Chile: María Ignacia Moll es la delegada chilena. La coronación de Moll llena de esperanza a los chilenos, quienes siempre esperan una gran actuación de su representante.

Costa Rica: Mahyla Roth la joven de 26 años habla cuatro idiomas y es una gran vocera de la salud mental.

Cuba: Lina Luaces representa a Cuba, aunque es de ascendencia cubana, nació y se crio en Miami, pero ganó el derecho de representar a su país en el certamen.

Ecuador: Nadia Mejía, hija del cantante Gerardo Mejía, fue coronada en su país natal. Ella ya compitió en el Miss USA en el pasado, una experiencia que le da ventaja.

Guatemala: Raschel Paz es la reina guatemalteca. Con un título en Ciencias Políticas, ella domina varios idiomas y se enfoca en proyectos de ayuda social.

Honduras: Alejandra Fuentes representará a Honduras. Su título en Relaciones Internacionales y una maestría la perfilan como una candidata muy completa.

México: Fátima Bosch es la delegada de México. Ella se coronó en una reñida competencia en Jalisco y ahora se prepara para representar a su país anfitrión en Tailandia.

Nicaragua: La corona de Miss Universo Nicaragua es para Itza Castillo, quien tiene el gran reto de buscar el "back to back" luego del histórico triunfo de Sheynnis Palacios en 2023.

Panamá: Mirna Caballini es la delegada de Panamá. Ella se destaca por su carrera como actriz y productora, además de su experiencia en las artes escénicas.

Perú: El país eligió a Karla Bacigalupo para representarlo. Ella se desempeña como actriz en Estados Unidos y su elección generó debate, pero ahora tiene la tarea de poner en alto a su país.

Puerto Rico: Zashely Alicea es la representante boricua.

República Dominicana: Jennifer Ventura es la delegada del país caribeño. Su elección marca el inicio de una preparación para un país que siempre genera expectativa en el certamen.

Uruguay: Valeria Baladan es la nueva reina de Uruguay.

Venezuela: El país eligió a Stephany Abasali, en quien confía para conquistar la próxima corona del Miss Universo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube