Enfermedades en Hollywood: estos famosos hablan sobre sus trastornos mentales

Según la investigación realizada, las enfermedades mentales, o trastornos mentales, son afecciones que afectan directamente en el pensamiento, los sentimientos, el estado de ánimo y el comportamiento de las personas. Existen diversos tipos, como los trastornos de ansiedad, depresión, trastorno bipolar y trastornos psicóticos.

La fama y el dinero a menudo puede ser percibida como una especie de escudo contra los problemas de salud, pero la realidad de muchas celebridades es muy diferente. Una gran cantidad de figuras públicas han decidido hablar abiertamente sobre sus batallas contra la salud mental, convirtiéndose en portavoces para ayudar a normalizar un tema que durante mucho tiempo fue tabú.

Con sus testimonios sobre la vulnerabilidad humana, los famosos han logrado inspirar a millones de personas a buscar ayuda y a entender que la enfermedad mental no es una señal de debilidad.

Famosos que padecen enfermedades mentales

Ansiedad y depresión.

Estos trastornos suelen ser los más comunes entre las celebridades, a menudo son detonados por las presiones de la vida pública y sus trabajos como cantantes o actrices.

Justin Bieber, por ejemplo, ha sido muy abierto en hablar sobre su lucha contra la depresión y la ansiedad desde sus primeros años de fama. El cantante canadiense suele hablar de sentirse "desconectado" y "extraño", y en 2017, incluso canceló una gira mundial para centrarse en su salud mental.

Lady Gaga, por su parte ha revelado en varias ocasiones que sufre de trastorno de estrés postraumático (TEPT) a raíz de una agresión sexual. Ella ha usado su plataforma para abogar por la bondad y el autocuidado, demostrando que la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza.

Asimismo, el cantante colombiano J Balvin suele utilizar sus redes sociales para hablar sin filtros de sus ataques de pánico y depresión.

Selena Gomez es otra figura que fue diagnosticada con trastorno bipolar, y nunca se ha negado a compartido que el diagnóstico le trajo un gran alivio, ya que finalmente pudo entender lo que le pasaba y buscar el tratamiento adecuado.

Además de la ansiedad y la depresión, otras celebridades han compartido sus experiencias con trastornos más complejos, desafiando el estigma asociado a ellos.

La actriz Catherine Zeta-Jones y la cantante Mariah Carey han revelado que sufren de trastorno bipolar tipo II, una condición que se caracteriza por cambios de humor, aunque de forma menos extrema que el trastorno bipolar tipo I. Ambas han usado sus plataformas para educar al público sobre la enfermedad y la importancia de la medicación y la terapia.

"Cuando algo te zarandea tanto como eso [el cáncer de su marido], te desestabiliza. No dormir, preocuparte, el estrés... esos son los clásicos. Mi objetivo es mantenerme consistentemente en el medio. Ahora estoy mejor porque sé mucho más de la enfermedad", dijo Catherine Zeta-Jones en una oportunidad.

Kanye West se une a la lista, debido a que su salud siempre ha sido un caso de estudio mediático. Aunque su comportamiento ha sido errático, ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de trastorno bipolar.

Con el pasar de los años, más famosos deciden hablar abiertamente sobre su salud mental y con sus historias han ayuda a que muchos de sus seguidores busquen ayuda profesional, además de ayudar a terminar con los prejuicios que rodean a la enfermedad mental.

