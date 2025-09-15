El mundo de Mario Bros se expande: todos los detalles sobre la esperada secuela

Suscríbete a nuestros canales

La industria del cine animado se prepara para un viaje interplanetario con The Super Mario Galaxy Movie, la secuela de The Super Mario Bros. Movie (2023), que llegará a los cines el 3 de abril de 2026 bajo la dirección de Aaron Horvath y Michael Jelenic. La cinta, producida por Illumination y Nintendo, adaptará el videojuego homónimo de Wii, lanzado en 2007 y considerado por críticos y fanáticos como "uno de los mejores juegos de la historia" por su diseño innovador y banda sonora magistral. El elenco, confirmado en el Nintendo Direct de septiembre de 2025, incluye a Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy (Princesa Peach), Charlie Day (Luigi) y Jack Black (Bowser), quienes retomarán sus roles para expandir el universo del fontanero más famoso hacia territorios cósmicos.

El éxito de la primera película

La expectativa es alta tras el éxito de la primera película, que recaudó $1.360 millones y se convirtió en la adaptación de videojuegos más taquillera de todos los tiempos. Según Variety, el teaser revelado durante el Nintendo Direct mostró a Mario durmiendo bajo un árbol cerca del castillo de Peach, con planos que insinuaban criaturas como los Monty Moles y Cheep Cheeps, mientras la cámara se elevaba hacia el espacio, sugiriendo la escala épica de esta nueva aventura . Shigeru Miyamoto, creador de Mario, y Chris Meledandri, CEO de Illumination, han destacado que la película explorará "planetas surrealistas y mecánicas de gravedad" fieles al juego original, donde Mario desafía las leyes físicas para rescatar a Peach de Bowser.

¿Por qué adaptar Super Mario Galaxy?

La elección de Super Mario Galaxy como base no es casual: el juego, con una puntuación de 97/100 en Metacritic, es alabado por su jugabilidad fluida, su dirección de arte vibrante y su entretenida banda sonora. Foros como ResetEra lo describen como "magia pura en formato videojuego" y "diseño de niveles insuperable", mientras que críticos destacan cómo revolucionó los plataformas 3D con planetas esféricos y movimientos que aprovecharon el control de movimiento del Wii. Aunque algunos análisis minoritarios consideran que los gráficos "envejecieron mal", la película modernizará estos elementos con animación de vanguardia, como sugirió Keegan-Michael Key (Toad): "Veremos cameos de personajes profundos de la franquicia y escenarios que honran la nostalgia pero sorprenden".

La producción también aprovechará el legado emocional del juego. Brian Tyler, compositor de la primera película, regresará para adaptar temas icónicos como Gusty Garden Galaxy, que los fanáticos asociaron con "momentos de pura alegría cinematográfica". Además, la trama incluirá guiños a mecánicas clave, como el ataque giratorio activado al agitar el Wiimote, ahora reinterpretado en secuencias de acción.

Para Nintendo, este lanzamiento coincide con el 40.º aniversario de Super Mario Bros., y se complementará con relanzamientos de los juegos clásicos en Switch. La película aspira a capturar esa magia, combinando innovación técnica y el corazón narrativo que convirtió a Mario en un ícono global.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube