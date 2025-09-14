Billboard Latin Music Awards: hacen reconocimiento póstumo a Rubby Pérez

Suscríbete a nuestros canales

La industria musical latina celebra una edición histórica de los Premios Billboard de la Música Latina 2025, donde el puertorriqueño Bad Bunny lidera con un récord de 27 nominaciones, incluyendo Artista del Año y Álbum Latino del Año por "Debí Tirar Más Fotos". Le siguen en impacto Fuerza Regida (15 nominaciones), Rauw Alejandro (14) y Karol G (10), reflejando la diversidad de géneros que conquistan las listas globales, desde el regional mexicano hasta el urbano.

Homenaje a Rubby Pérez

Entre los momentos más emotivos de esta edición se encuentra la nominación póstuma del legendario merenguero dominicano Rubby Pérez, quien falleció trágicamente en abril de 2025 durante el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo. Su álbum "Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!" compite en la categoría de Álbum Tropical del Año, junto a producciones de artistas como Prince Royce, Los Hermanos Rosario y Natti Natasha. Pérez, conocido como "La voz más alta del merengue", había sido confirmado como fallecido tras horas de confusión y noticias contradictorias, lo que convierte esta nominación en un homenaje a su legado musical y humano.

La inclusión de Pérez en la lista de finalistas no solo conmemora su trayectoria, sino que también resalta el papel de los premios en reconocer artistas más allá su presencia física. "Su legado musical vivirá para siempre", expresó su equipo en un comunicado oficial tras su muerte, un sentimiento que ahora se refuerza con esta nominación . Además, otros artistas dominicanos como Romeo Santos, Aventura, Monchy & Alexandra y Yailin La Más Viral también figuran en categorías clave, demostrando la influencia de la música dominicana en el panorama latino.

La ceremonia, que se transmitirá en vivo por Telemundo desde el James L. Knight Center de Miami el 23 de octubre, promete ser un tributo a la evolución de la música latina, con actuaciones estelares y momentos conmemorativos. Los premios, determinados por el rendimiento en las listas de Billboard entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, basados en streaming, ventas y radiodifusión, confirman que el género sigue rompiendo fronteras.

Para muchos fanáticos, la nominación de Rubby Pérez es un recordatorio de su impacto en el merengue y un consuelo simbólico tras la tragedia. Como testificó una sobreviviente del colapso del Jet Set: "Rubby dio su 100% esa noche... su música unió a todos en alegría". Esta historia, entretejida con triunfos y pérdidas, define una edición de los Billboard Latin Music Awards que celebra la vida, la música y la resiliencia.

