En video: Hijo de Eduardo Serrano afronta el luto por su padre con conmovedora reacción

La actriz y publicista venezolana, Haidy Velásquez, quien era esposa del fallecido galán de telenovelas Eduardo Serrano, mostró a sus seguidores en redes sociales cómo había decidido darle la noticia de la muerte del actor a su hijo Leonardo Andrés, quien padece una condición especial.

Con un emotivo video publicado en su cuenta personal de TikTok, Haidy mostró lo difícil que fue para ella expilarle a su hijo que su padre ya no estaría con él. "Díganme cómo se le dice a un hijo autista que su papá ya no va a estar".

En el video, se puede ver que la esposa de Eduardo Serrano decidió darle la noticia con una especie de juego y un dibujo. "Tu papá ahora está en nosotros, y nos esta acompañando, cuando queramos verlos, vemos las fotos", dijo Haidy Velásquez al joven Leonardo Andrés Serrano.

Ante esto, Leonardo respondió que a él le gustaría verlos en los álbumes.

Eduardo Serrano falleció el pasado jueves 11 de septiembre a los 82 años de edad luego de una ardua batalla contra el cáncer.

El actor, quien se casó en cuatro ocasiones, tuvo tres hijos: Magaly, Miguel y Leonardo.

