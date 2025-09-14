¡Qué vergüenza! Lasso revela la peor cita de su vida con una cantante famosa

Suscríbete a nuestros canales

El cantante venezolano Lasso, conocido por su música y su carisma, reveló uno de los recuerdos más divertidos y vergonzosos de su vida.

A través de su cuenta de TikTok, el artista confesó a sus seguidores la aventura que vivió en una primera cita con una reconocida cantante y se convirtió en un verdadero desastre.

La reliquia de Lasso que traicionó al amor

En sus años de juventud, Lasso, sin dinero y en plena búsqueda del éxito musical, tenía un peculiar carro: un Isuzu 1650.

Este vehículo fue recordado por el cantante por su particular problema en la puerta del piloto, que solía caerse sin previo aviso y con un estruendo metálico que alertaba a todos a su alrededor.

"Se caía la puerta y salían los pájaros de los árboles volando", recodaba Lasso.

El día de la esperada primera cita con la famosa cantante, el plan de Lasso era simple: estacionar su carro cerca de la pared, bajarse por el lado del copiloto y que la chica saliera por el mismo lado, fingiendo que la puerta del piloto no podía abrirse por el reducido espacio.

"La busco en su casa, ella sale guapísima, doy la vuelta al edificio y cuando voy por la principal, me consigo que hay una redada policial", relató Lasso.

Pese a que el venezolano aseguró que nunca lo habían parado, y menos en ese carro, el destino tenía otros planes para el cantante.

¿La policía arruinó la cita de Lasso?

Un agente lo detuvo y, a pesar de sus ruegos, le exigió los papeles y ante la negativa de Lasso de tenerlos, le pidió que se bajara del vehículo.

Lasso, nervioso, le advirtió que la puerta se caía en varias ocasiones, pero el oficial, ignorando sus palabras, la abrió.

La puerta, de hierro, se vino abajo con el policía encima y este, sin dudar, comenzó a gritarle que le diera los papeles del carro para asegurarse de que no era robado.

Un final digno de película

La noche, que había comenzado con nervios y expectativa, terminó con un vergonzoso momento en el que Lasso tuvo que arrastrarse por la ventana del carro para bajarse.

La cantante, a pesar del momento incómodo, le ofreció salir por la puerta del copiloto, a lo que él, por orgullo, se negó.

El cantante concluyó su anécdota comparándose con los Dukes de Hazzard, la serie de televisión estadounidense en la que sus protagonistas solían entrar y salir de su vehículo por la ventana.

