Omar Acedo brillará en Rusia: así fue su llegada al Festival InterVisión 2025

El cantante venezolano, Omar Acedo, pronto brillará con su participación en el Festival InterVisión 2025, que celebrarán en Rusia.

En esta oportunidad, Acedo representará al país con un Calipso fusionado, titulado 'La Fiesta de la Paz', en el encuentro multicultural.

Omar Acedo brillará en Rusia

Con la bandera de Venezuela en alto, Omar Acedo llegó esta semana a la ciudad de Moscú, en Rusia, para participar en el Festival InterVision 2025, junto a otros 22 representantes que se unen para mostrar lo mejor de sus países a través de la música.

El artista presentará un calipso fusionado cargado de alegría, ritmo y color titulado “La Fiesta de la Paz”, se trata de una celebración musical que invita a la unión, la hermandad y el encuentro multicultural a través de la música como puente para conectar corazones, romper barreras y enlazar pueblos hermanos en una sola voz.

¿Cuándo se celebrará el Festival InterVisión 2025?

El evento, se celebrará el próximo 20 de septiembre en la prestigiosa Live Arena de Novoivanovskoye, el mismo será transmitido en vivo a millones de espectadores alrededor del mundo.

Cabe destacar que el InterVisión 2025 es una plataforma crucial para el intercambio cultural y la cooperación artística entre naciones.

Este evento es organizado por Piervy Kanal y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, el festival se ha consolidado como un escaparate global para la promoción de culturas, lenguas y expresiones musicales de todos los continentes.

Omar Acedo llega al InterVisión 2025

La llegada de Omar Acedo a InterVisión 2025 ha contagiado a todos a su paso, con su inigualable energía y el irresistible ritmo del calipso que ha puesto a bailar a más de uno durante los ensayos.

Durante la entrevista previa al evento, Acedo subrayó la relevancia de InterVisión como plataforma global para artistas que buscan puentes entre culturas.

“Esta es una canción que le habla a ese sentimiento tan hermoso que es compartir, pasarla bien, anteponiendo la paz como recurso frente a las dificultades”, afirmó el intérprete, al tiempo que destacó la visión de un festival que funciona como motor de diálogo y reconciliación entre pueblos.

Acedo es el concursante Nº 17, posición que obtuvo tras el sorteo celebrado en el centro Rossiya del Moscow City.

