Charlie Sheen pagó exorbitantes sumas de dinero: esto quería ocultar

Charlie Sheen, el famoso actor de Two and a Half Men, vivió su fama entre escándalos y excesos, que lo llevaron a ser uno de los personas más mediáticos de Hollywood.

Es por ello que está celebridad decidió contrar su versión en un documental de dos partes, que reúnen testimonios de figuras cercanas como su exesposa Denise Richards, así como de colegas como Sean Penn, Chris Tucker y Jon Cryer.

Si bien su vida ha ocupado titulares, en esta obra Sheen revela confesiones que sorprenden incluso a sus seguidores más fieles.

Uno de ellos, y el más sensible, es el diagnóstico de VIH que llegó a su vida en 2011, luego de que decidirá realizarse la prueba instado por Denise Richards, debido a los síntomas que sufría como sudores y escalofríos.

Recordó la "angustia" que sintió mientras esperaba los resultados de la prueba.

Un diagnóstico que marcó un antes y un después

La vida de Sheen dio un giro muy brusco al conocer el resultado, que aseguró no se lo ocultó a sus parejas.

"Nadie lo contrajo por mí. Punto. Fin. Caso cerrado”, enfatizó.

Reveló que entre los cambios que se dieron tras el diagnóstico está la traición por parte de personas cercanas a él, que lo extorsionaron pidiéndole millones de dólares a cambio de no revelar su estado de salud.

Afirmó que el mínimo que llegó a pagar para que no lo expusieran fueron 500 mil dólares y a otra persona le pagó 4.1 millones de dólares.

“Entraban en los cajones de mi baño, fotografiaban mis medicamentos. Tenían algo así como pólizas de seguro. Luego dejaba de verlos y eso era lo que salía, la amenaza de ‘vamos a exponer tu cosa’. Tenía que pagarles”, contó.

Ante esto, decidió hacer pública su enfermedad en el 2015, cuando declaró en una entrevista en el programa Today lo que estaba sufriendo.

“Estoy aquí para admitir que, de hecho, soy VIH positivo y necesito detener este aluvión de ataques y de historias falsas que sugieren que amenazo la salud de otros, lo cual está muy lejos de la verdad”, dijo el actor a Matt Lauer en la entrevista.

¿Dónde ver el documental?

"Aka Charlie Sheen" fue estrenado el pasado 10 de septiembre en Netflix.