Leonardo Villalobos habla sin filtros: un ejecutivo de RCTV le ofreció "operación colchón"

El reconocido presentador y productor de televisión venezolano, Leonardo Villalobos decidió hablar sin tapujos de una incómoda experiencia que vivió en los inicios su carrera en RCTV.
Durante una entrevista para el programa Con Voz Propia, que se podrá ver a este domingo 14 de septiembre a las 8:00PM por las pantallas de Canal i, el criollo confesó que recibió una propuesta poco decente por parte de un ejecutivo de Radio Caracas Televisión.
"A mí alguien me ofreció trabajo a cambio de 'amor'. Un día me invitó a cenar a su casa y yo me negué ante esta propuesta y por ese motivo me hizo la cruz", confesó Leonardo Villalobos.
Además, destacó que el escritor venezolano Julio César Mármol, era quien se encargaba de ayudarlo ante esta situación. "Lo más importante que yo hice en televisión fue gracias a Julio César Mármol, debido a que él conocía mi situación se encargaba de imponerse".
En esta entrevista, Leonardo Villalobos no solo expondrá los hechos, sino que también reflexionará sobre la ética, los valores y la integridad en una industria tan competitiva.
