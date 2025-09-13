El show de Karol G en El Vaticano: esto se sabe de su presentación

Suscríbete a nuestros canales

La cantante colombiana Karol G, se prepara para el "Grace for the World", un evento musical histórico que tiene lugar en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Este es el primer concierto público de este tipo que se celebra en ese lugar en 2.000 años.

Además, este show será el cierre del Tercer Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana y es parte de las celebraciones del Año Jubilar 2025. El objetivo del concierto es enviar un mensaje de unidad, paz y fraternidad a todo el mundo a través de la música.

El concierto estará codirigido por artistas de renombre mundial como Pharrell Williams y Andrea Bocelli, y cuenta con la participación de una impresionante lista de estrellas internacionales como Karol G, John Legend, Jennifer Hudson, BamBam y otros. Además de las actuaciones musicales, el evento incluye un espectáculo de luces y drones inspirado en la Capilla Sixtina.

En este sentido, a través de las redes sociales se viralizó un video de la cantante paisa practicante su presentación de este sábado 13 de septiembre. Cabe destacar, que Karol G se encuentra en el Vaticano desde hace varios días, preparándose para dicha presentación.

En el audiovisual, se puede que la Bichota optó por lucir un atuendo especial para la ocasión, que consistió en una chaqueta negra de manga larga con acabado ligeramente brillante, y unos pantalones oscuros de corte recto, ajustados en la cintura.

Aunque este será un evento gratuito y abierto al público en Roma, también se transmite en vivo a nivel mundial en plataformas como Disney+, Hulu y ABC News Live.

