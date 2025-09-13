Elenco de Mi Gorda Bella: ¿Dónde están y qué hacen 20 años después?

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado más de veinte años desde que Mi Gorda Bella conquistó audiencias en Venezuela y en gran parte de América Latina, convirtiéndose en una de las telenovelas más recordadas de la televisión hispana. Su historia, marcada por el carisma de Natalia Streignard y Juan Pablo Raba, así como por un elenco de primeros actores y jóvenes talentos, dejó una huella imborrable en los televidentes que aún hoy recuerdan con cariño a sus personajes.

Con el paso del tiempo, cada uno de sus actores tomó un rumbo distinto: algunos continúan ligados a la actuación y la televisión, otros se han volcado hacia el teatro, las redes sociales o incluso emprendimientos personales alejados del espectáculo, a continuación, vamos a repasar que ha pasado por la vida.

Natalia Streignard — Valentina Villanueva “Bella”

Tras su meteórico éxito con Mi Gorda Bella, Natalia Streignard brilló también en La Tormenta (Telemundo, 2007). Sin embargo, en 2009 se alejó de los sets para dedicarse por completo a su familia, es madre de tres hijos: Jacques, Gia y Gianni, actualmente vive fuera de la pantalla, pero ocasionalmente comparte su vida personal y transformaciones físicas en redes sociales.

Juan Pablo Raba — Orestes Villanueva

El actor colombiano continuó su carrera con éxito más allá de Venezuela. Con papeles en series estadounidenses como Narcos y Agents of S.H.I.E.L.D., Raba se consolidó como un rostro conocido en la pantalla internacional. Es padre de Joaquín y Josephine.

Norkys Batista — Chiquinquirá Lorenz

Norkys Batista se mantiene activa en el mundo del entretenimiento en Venezuela. Además, ha cultivado una fuerte presencia como influencer y figura pública, sin haber dejado su país, su más reciente aparición pública en televisión fue en Top Chef VIP 2025.

Hilda Abrahamz — Olimpia Mercouri

La recordada villana continúa activa en redes sociales, donde comparte fragmentos de su vida y proyectos presentes, consolidando su legado como una de las grandes actrices venezolanas que ahora debuta en el teatro con otros colegas de la época dorada de la televisión venezolana.

Emma Rabbe — “Sasá” Lanz

La actriz reside actualmente en Canadá con sus tres hijos, aunque ahora mismo se encuentra en Venezuela para reordenar sus documentos mientras aprovecha de recorrer la tierra que la vio crecer alejada de las cámaras pero presente en medios y redes.

Marianela González — Pandora Villanueva

Desde el 2010 vive en Colombia, y aparentemente se dedica al crecimiento personal desde sus redes sociales donde comparte recetas en su instagram bajo la estrategia "Cocinando con..."

Luciano D’Alessandro — Román Fonseca

El actor venezolano ha construido una sólida trayectoria en la televisión hispana, especialmente en producciones de Telemundo. En 2025 protagoniza la serie Velvet: el nuevo imperio como Raúl de la Riva, además de seguir activo en cine y televisión.

Aileen Celeste — Ariadna Villanueva

Actriz y modelo, Aileen reside actualmente en Barcelona, España. Tras su participación en Mi Gorda Bella, continuó actuando en telenovelas, películas, obras de teatro y “realities”, desarrollando una exitosa carrera multidisciplinaria.

Prakriti Maduro — Ninfa

Recordada por su papel de Ninfa en Mi Gorda Bella, Prakriti también ha incursionado como directora, escritora y conferencista. En 2020 participó en un TEDx en Caracas sobre el poder de la ficción, disponible en YouTube.

Hugo Vásquez — Jordi Rosales

Famoso por interpretar al carismático policía Jordi Rosales, Hugo ha seguido participando en telenovelas y obras teatrales, además de trabajar como modelo para marcas de moda.

Aunque faltan muchos por nombrar, a continuación te dejamos un vídeo para que los recuerdes porque recordar es vivir:

