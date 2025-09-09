Thalía se reinventa sin perder su corona: así vive la diva mexicana

Suscríbete a nuestros canales

Thalía sigue siendo un nombre imprescindible en la cultura latina, incluso tres décadas después de haber conquistado los escenarios internacionales. La cantante, actriz y empresaria mexicana ha sabido reinventarse constantemente, adaptándose a los cambios de la industria musical sin perder la conexión con sus fans. Ahora, la artista continúa explorando nuevos sonidos, colaboraciones y proyectos creativos que mantienen vigente su legado.

Al mismo tiempo, ha consolidado su presencia fuera de la música. Sus líneas de moda, fragancias y colaboraciones con marcas internacionales la han convertido en una de las artistas latinas más influyentes en el mundo de los negocios.

Este año, Thalía ha lanzado versiones remasterizadas de tres álbumes emblemáticos: En Éxtasis (1995), Arrasando (2000) y El Sexto Sentido (2005). Estos lanzamientos celebran los 30, 25 y 20 años de dichos trabajos, respectivamente. Ahora disponibles en todas las plataformas digitales, estas reediciones permiten revivir clásicos como “Piel Morena”, “María la del Barrio” y otros éxitos que definieron su carrera . En particular, Arrasando fue relanzado con motivo de su 25.º aniversario.

Un nuevo giro: A Mucha Honra

En abril de 2024, Thalía sorprendió con su vigésimo álbum de estudio, A Mucha Honra, lanzado bajo el sello Sony Music Latin. Este trabajo explora el género regional mexicano, incluyendo colaboraciones con figuras como Ángela Aguilar, Grupo Firme y Estilo Sin Límite. Fue producido junto a Jimmy Humilde y Edgar Rodríguez. El álbum recoge canciones como “Cancún”, “Silencio” y “Para Qué Celarme”, las cuales fueron lanzadas como promocionales y recientemente acompañadas por videoclips.

Presencia destacada en eventos de alto perfil

Thalía regresó al centro del espectáculo como co-presentadora en la 37.ª edición de Premio Lo Nuestro, junto a Laura Pausini y Alejandra Espinoza, desde el Kaseya Center en Miami, el pasado 20 de febrero de 2025. En esta gala, además de su rol como anfitriona, deslumbró con un vestido “joya” de estilo mermaidcore, diseñado por JoliPoli Couture, que celebraba su legado y fue ampliamente destacado por medios como Vogue México.

De regreso al escenario… con un toque íntimo

Aunque Thalía no ha anunciado una gira mundial este año, sí ofreció una presentación especial en junio de 2024, durante el evento Concierto de Campeones en Los Ángeles. Durante este show para aproximadamente 6.000 personas, interpretó éxitos como “Te Va a Doler”, “Desde Esa Noche” y “No Me Acuerdo”. La presentación tuvo transmisión en Univisión, marcando su regreso moderado al escenario.

Thalía sigue consolidándose como un ícono global del pop latino. Además de su legado musical, ha expandido su presencia como empresaria, autora, diseñadora de moda y figura activa en redes sociales. En 2013 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por su impacto en la difusión de la cultura latina.