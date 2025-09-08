Celebridades que no se perdieron la final del US Open: una de ellas se robó el protagonismo

Suscríbete a nuestros canales

Los amantes del tenis de todo el mundo tuvieron sus ojos puestos en la final del Abierto de Estados Unidos 2025 (US Open), un evento que prometía ser una batalla épica.

El enfrentamiento no era solo por un trofeo, sino por el honor de ser el mejor tenista del mundo, con los dos principales contendientes, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, listos para disputarse la corona en la cancha.

El estadio Arthur Ashe Stadium de New York fue el epicentro de esta contienda, convirtiéndose en un verdadero acontecimiento social y cultural.

Celebridades que asistieron al US Open

Las gradas estaban repletas de una audiencia de élite, con una mezcla de superestrellas de diversas industrias, desde el deporte y la música hasta la política y el cine.

La energía en el ambiente era una combinación de tensión por el resultado del partido y la fascinación por la presencia de tantas figuras de alto perfil.

Entre los asistentes se encontraban leyendas del baloncesto como Stephen Curry y figuras del fútbol europeo como el entrenador Pep Guardiola. El mundo de la música estuvo representado por íconos del rock como Bruce Springsteen, la estrella del pop Pink. También asistió la cantante Rosalía.

El cine también tuvo su lugar, con actores como Ben Stiller, Kevin Hart y Lindsay Lohan, Danny Devito, Elle Fanning y la editora de moda Anna Wintour, disfrutando del espectáculo.

Incluso el golfista Sergio García y ex pilotos de Fórmula 1 se dejaron ver, confirmando que este evento atrae a lo mejor de lo mejor de cada disciplina.

Un duelo de titanes en el US Open

La final fue un choque de estilos y un despliegue de talento puro. El español Carlos Alcaraz se impuso ante el italiano Jannik Sinner con un marcador de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, una victoria que no solo le dio el título del US Open 2025, sino que también lo catapultó de regreso al puesto número uno del mundo.

El partido fue una montaña rusa de emociones, con ambos jugadores mostrando su destreza y resiliencia.

La presencia que generó controversia en el US Open

La asistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, añadió un elemento de tensión política al evento deportivo.

La presencia del mandatario en el palco principal, invitado por la marca de relojes Rolex, causó un retraso de 30 minutos debido a las extremas medidas de seguridad implementadas por el Servicio Secreto y otras agencias federales. Cuando la cámara lo enfocó, recibió una mezcla de abucheos y aplausos, una reacción que reflejó la división política en el país.

También asistieron la fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, Jared Kushner y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg.

Se estima que las entradas para la final tuvieron un costo elevado, con los precios de reventa alcanzando cifras extraordinarias, lo que subraya la inmensa demanda y el prestigio del evento.

La final no solo fue transmitida a nivel global, sino que generó una ola de conversaciones en redes sociales, con fanáticos de todo el mundo debatiendo cada jugada y cada momento del partido, consolidando su estatus como uno de los eventos deportivos más importantes y seguidos del año.

