El Grand Slam del “caos”: ¿por qué el US Open es el torneo más eléctrico de todos?

A diferencia de la reverencia de Wimbledon o la paciencia de Roland-Garros, el US Open se alza como el Grand Slam del caos organizado. Su identidad no reside en la tradición, sino en una atmósfera única que fusiona el tenis de élite con el espectáculo de la cultura neoyorquina. Es una experiencia visceral, donde el silencio es una rareza y la energía constante de la gente añade una capa de dramatismo incomparable a cada partido.

El público no es un simple espectador, sino un participante activo que eleva la presión y la emoción. Esta atmósfera electrizante es particularmente evidente en las sesiones nocturnas del Arthur Ashe Stadium, la cancha de tenis más grande del mundo, con un aforo de casi 24,000 espectadores.

Los jugadores lo sienten de inmediato. La actual número uno del tenis femenino, Aryna Sabalenka, expresó: “estoy emocionada de volver, amo este lugar. Tengo increíbles recuerdos de los últimos años”. De igual manera, el número uno del tenis masculino, Jannik Sinner, afirmó: “la motivación de jugar acá siempre es alta”, reconociendo la energía que impulsa a los atletas.

Una historia forjada en la innovación

El US Open ha sido un pionero constante en la modernización del deporte. Fue el primer Grand Slam en adoptar el tie-break y en ofrecer la igualdad de premios entre hombres y mujeres, un hito histórico alcanzado en 1973 gracias a la lucha de la legendaria Billie Jean King. Más tarde, en 1975, el torneo innovó de nuevo al introducir las sesiones nocturnas, una decisión que se convirtió en una de las señas de identidad más grandes del evento.

Estas sesiones bajo las luces no solo son un espectáculo para los aficionados, sino una experiencia intensa para los propios jugadores. El estadounidense Taylor Fritz, subcampeón de este evento, explicó: “estoy muy emocionado de saber que me programaron un partido nocturno”, lo que significa que el público se ha quedado hasta tarde esperando ver el mejor partido.

Un escenario de resiliencia y cambio social

Más allá de la cancha, el torneo tiene un profundo significado cultural. El US Open se convirtió en un escenario de cambio social, con recintos que llevan el nombre de figuras afroamericanas que trascendieron sus disciplinas, como el músico Louis Armstrong y el tenista Arthur Ashe. Ambos se pronunciaron por los derechos de su comunidad, demostrando que el torneo es una plataforma que va más allá del deporte. Esta identidad dinámica, forjada por décadas de evolución, le ha permitido abrazar la innovación con una facilidad que los otros tres Grand Slams no tienen.

El US Open es también un símbolo de resiliencia. Es el único de los cuatro Grand Slams que se ha jugado ininterrumpidamente desde su creación en 1881, ni siquiera la pandemia mundial pudo detener su calendario.

Como el último major del año, se ha convertido en el escenario de las últimas batallas de la temporada. Es el lugar donde se forjan o se definen las leyendas, y donde el cansancio acumulado de la gira choca con el deseo de gloria, generando una intensidad y un dramatismo que solo este torneo puede ofrecer.

