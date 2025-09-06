Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: la rivalidad épica que reescribe la historia del tenis

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del tenis ha encontrado su nueva rivalidad. Más que un simple enfrentamiento, el duelo entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner se ha convertido en una colisión de estilos y voluntades. Según el propio Alcaraz, sobre su rivalidad: "es genial para los dos y es genial para el tenis. Cada vez que nos enfrentamos, nuestro nivel es muy alto... no se ve otro nivel así, siendo honesto".

Sinner, por su parte, afirmó: "cada partido contra él es muy duro. Siempre nos mostramos un gran respeto... cuando nos enfrentamos tratamos de ir a nuestro límite”.

El historial de un pulso de alta tensión

El historial entre ambos, con un balance de 9-5 a favor de Alcaraz, es un reflejo de su intensa competitividad. Sus batallas, casi siempre al filo de la épica, han dejado a los aficionados sin aliento. El último capítulo de su historia se vivió en la final del Masters 1000 de Cincinnati 2025, donde el español se llevó la victoria por la vía del retiro de su oponente.

Sin embargo, en el último Grand Slam en el césped de Wimbledon, Sinner logró una victoria por 4 sets a 1, demostrando la volatilidad del enfrentamiento y el constante toma y dame.

Un récord que se hizo historia

El punto más alto de su rivalidad se dio en la final de Roland Garros 2025. En un épico partido de cinco sets, Alcaraz levantó dos sets de desventaja y tres pelotas de partido en el cuarto set para conseguir el título. La final se extendió por cinco horas y 29 minutos, convirtiéndose en el partido más largo en la historia del torneo de París, superando el récord de Mats Wilander y Guillermo Vilas en 1982.

Alcaraz , sobre su remontada, dijo: “creía en todo momento que iba a darle la vuelta. Hemos pensado en ir punto a punto, dar mi mejor nivel. Sabía que Sinner iba a tener mucha presión al no poder cerrar el partido y eso iba a pesarle”.

La clave: el genio táctico

Pero no todo es talento puro; la estrategia también juega un papel fundamental. Juan Carlos Ferrero, entrenador de Alcaraz, declaró: "Carlos tiene el estilo de juego perfecto donde puede hacer tácticamente muchas situaciones dentro del partido que incomodan a Jannik Sinner”.

Esta visión táctica se ha reflejado en momentos como la remontada de Alcaraz en el US Open 2022 o la final de Roland Garros 2025, donde la habilidad del español para adaptarse al juego de su oponente ha sido la clave de sus victorias.

La nueva era del tenis

Con 22 títulos individuales en su carrera, cinco de ellos Grand Slams, Alcaraz y, con 20 títulos y cuatro Slams, Sinner, son los herederos indiscutibles del llamado "Big 3".

Sus duelos, cargados de pasión, drama y un nivel de juego excepcional, están marcando el pulso del tenis actual. El mundo espera con ansias el próximo capítulo de una rivalidad que promete definir una era.

