Proyecto Uno regresa a sus raíces y estrena álbum: aquí todos los detalles

Los pioneros del merengue hip hop, el legendario grupo Proyecto Uno, regresa con una propuesta musical que pondrá a los fans a bailar sin parar: su décima producción discográfica, titulada "Back In Da House".

Proyecto Uno está de regreso

Después de un largo silencio discográfico, la banda regresó al origen, a esa esencia inconfundible que los catapultó a la fama mundial. El primer bocado de este álbum es el sencillo "Regresa al nido", una melodía que ya está disponible en todas las plataformas digitales, y que quiere convertirse en nuevo himno de fiesta.

Este nuevo trabajo es, según sus integrantes, una máquina del tiempo que fusiona lo mejor de los noventa con un toque moderno. En "Back In Da House", Proyecto Uno rescata los sonidos que los hicieron únicos, y para ello mezclan funk, disco, R&B, hip hop y merengue. Es una receta musical que garantiza adrenalina y nostalgia.

El disco contó con un equipo estelar que incluye a Nelson Zapata, Gabriel Torres (Kid G), Winston De Jesús, Edwin García, Paul Ureña y Dennis Nieves. La mezcla estuvo a cargo de Raymundo (Juanchy) Tavares y el toque final lo dio Boris Milán con la masterización.

Collabs inesperadas

Además, el grupo no viene solo. El álbum cuenta con colaboraciones de lujo: el colombiano Jerau, el icónico grupo Fulanito y la leyenda The Mad Stunt Man, quien ya participó en éxitos como “Latinos” y “Mueve la cadera”.

En una reciente declaración, Nelson Zapata, fundador del grupo, confesó que este regreso fue un proceso muy personal. “Decidimos volver a nuestra esencia, sin fijarnos demasiado en tendencias actuales. Me puse a mezclar viejos discos de vinilo para buscar la inspiración necesaria”.

"Back In Da House" es una celebración de tres décadas de trayectoria, dedicado no solo los fans de toda la vida, sino una invitación a las nuevas generaciones para que descubran por qué Proyecto Uno es un referente en la música latina y urbana.

