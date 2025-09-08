¿Beéle es el responsable? La contundente respuesta de Isabella Ladera ante filtración de video

Suscríbete a nuestros canales

Isabella Ladera enfrenta una tormenta digital. A través de una publicación de Instagram este 8 de septiembre, la influencer de 26 años hablo sobre la traición que sacudió su vida privada: un video íntimo de 6 minutos, filtrado sin su consentimiento, que atribuye directamente a su expareja Beéle. "Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido", escribió en un descarnado testimonio acompañado de imágenes en blanco y negro. "Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo", remató, en una clara acusación hacia el cantante Beéle, quien hasta ahora mantiene un silencio cómplice.

La respuesta de Ladera fue meditada y estratégica. Mientras el video circulaba por plataformas como Twitter y Telegram, ella optó por convertir sus redes en un tribunal de conciencia. "Una persona que me mintió desde el inicio, que fue testigo de cómo enfrentaba consecuencias dolorosas por su causa y, aun así, nunca dio un paso al frente para protegerme", denunció, añadiendo que la filtración ocurrió cuando comenzaba a reconstruir su vida tras su ruptura en abril. Pero lejos de victimizarse, lanzó un mensaje de resiliencia: "No permitiré que esto me destruya. No soy la primera, ni la única. No soy la vergüenza de esta historia. La vergüenza recae sobre quien traicionó".

El equipo legal de Ladera, la firma SONUS, emitió un comunicado paralelo donde descartó que la filtración fuera una estrategia de marketing y advirtió acciones penales contra los responsables. "La difusión no autorizada de este tipo de contenido constituye una violación grave a los derechos fundamentales de nuestra representada", señaló el documento, que además instó a medios y plataformas a evitar la replicación del material. Abogados especializados consultados por medios venezolanos confirmaron que el caso podría acogerse a la Ley contra los Cibercrímenes, que prevé penas de 2 a 6 años de prisión para delitos de violencia digital.

La influencer cerró su intervención con un llamado a la solidaridad: "Esta filtración constituye una forma de violencia hacia las mujeres. Pero lo más desgarrador ha sido recibir burlas, odio y juicios, mientras el verdadero responsable permanece en silencio". Mientras tanto, Beéle —cuyo silencio contrasta con su reciente actividad promocional en TikTok— enfrenta un creciente escrutinio público por su presunta responsabilidad.

