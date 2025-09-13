El antes y el después de Isabela Ladera: el secreto detrás de su transformación física

Suscríbete a nuestros canales

La influencer, modelo y creadora de contenido venezolana Isabela Ladera, cuyo nombre completo es Andrea Isabella Ladera Ceresa, quien antes de tener una vida en las redes sociales se destacó en el tenis, llegando a ubicarse en el tercer lugar del ranking nacional juvenil, y logrando una beca para estudiar en Estados Unidos ha mostrado un notorio cambio en su aspecto físico.

Recordemos que su nombre se hizo notar a finales de 2024 y principios de 2025, cuando se especuló que Isabela Ladera y el cantante colombiano Beéle habían iniciado una relación, con una supuesta infidelidad de Beéle a su entonces esposa, Camila Rodríguez, con la criolla. Las redes sociales estallaron con críticas hacia ambos, acusándolos de haber roto no solo una familia, debido a que la venezolana también se encontraba en una relación el padre Isander, padre de su hija Mía Antonella.

Hace unos días, la vida de Isabela Ladera se vio de nuevo en el ojo del huracán con la filtración de un video íntimo de ella junto a Beéle en diversas plataformas. La joven criolla se mostró "devastada" y culpó directamente al cantante colombiano, con quien ya termino su relación hace pocos meses, debido a que ella alega que solo él tenía el material.

Ante estas acusaciones, el equipo legal del cantante desmintió las acusaciones, afirmando que él también es una víctima de la exposición no consentida.

Antes de las polémicas y las acusaciones de infidelidad, Isabela Ladera lucía una apariencia física muy distinta a la que muestra actualmente en sus redes sociales, no solo su rostro ha mostrado un gran cambio, sino también su cuerpo, el cual siempre suele mostrar muy seguido.

"Así estaba hace un año, así estoy ahora.. ¿Qué cambió? Mi estilo de vida, mis hábitos y mis elecciones. Me agarré fuerte de mi amor propio y manifesté un cambio, no solo en mi cuerpo, todo en mi vida empezó a cambiar cuando me elegí a mi, de verdad todo. Ahora puedo acompañarte a que lo hagas para ti con el Reto Isa x Dori. ¡En mi bio te puedes unir y ver toda la info que necesites! empezamos juntas el 15 de septiembre, nos vemos pronto hermana”, escribió el 1 de septiembre en su perfil de Instagram junto a un video entrenando en el gimnasio.

Además del ejercicio, es sabido que Isabela Ladera se ha sometido a algunos procedimientos estéticos como la cirugía de aumento de senos, ella misma ha confirmado que se realizó una cirugía de implantes mamarios y un lifting para nivelar sus senos, además ha mencionado que la incisión fue areolar, sin la cicatriz en forma de "T".

Asimismo, la modelo de 26 años no se niega en compartir con sus seguidores sobre haberse sometido a una rinoplastia y a un aumento de labios. Estos pequeños retoques la han ayuda a mostrar un rostro mucho más maduro y con facciones más marcadas.

