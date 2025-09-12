Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: los detalles que la pareja no quiere que sepas

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce, que han estado saliendo desde el año 2023, y quienes anunciaron su compromiso hace algunas semanas, a través de una publicación conjunta en Instagram, han dado algunos detalles de cómo será su tan esperada boda.

Recordemos que el deportista le propuso matrimonio a la cantante en el jardín de su casa en Misuri, y el anillo de diamantes que le dio a la artista ha sido muy comentado, con un valor estimado en cientos de miles de dólares.

Se espera que la ceremonia sea un evento muy privado y discreto, con un círculo cercano de amigos y familiares, en lugar de un gran espectáculo mediático. Algunos medios especulan que la ceremonia podría tener lugar en su mansión de Rhode Island.

La propiedad, con vistas al mar en Westerly, ha estado en proceso de remodelaciones millonarias que incluyen ampliaciones, cambios de cocina y baños de lujo. Estos trabajos han desatado especulaciones en el mundo del entretenimiento sobre que se prepara para albergar un evento especial, como la boda de la pareja.

Personas cercanas a Taylor Swift y a Travis Kelce, informaron al medio británico Daily Mail, que la celebración se centrará únicamente en sus seres más queridos y que "solo será con amigos cercanos y familia".

Por el lado de la cantante de 35 años, asistirán sus padres, Andrea y Scott Swift, y su hermano menor, Austin. Mientras que por el lado de jugador de 35 años, estarán presentes sus padres, Donna y Ed Kelce, así como su hermano Jason con su esposa Kylie y sus hijas.

Aunque se filtró una supuesta lista de invitados en algunos portales internacionales, nada ha sido confirmado oficialmente por la pareja. En este sentido, se rumora que la lista incluye desde colegas de Taylor Swift como Selena Gomez y Ed Sheeran, hasta compañeros del Kansas City Chiefs de Travis Kelce.

Hasta ahora, la pareja no ha fijado una fecha exacta para la boda, y en entrevistas, ambos han confesado que prefieren disfrutar del compromiso antes de lanzarse de lleno a los preparativos de la ceremonia.

Sin embargo, algunos medios especulan que la boda podría realizarse a mediados de 2026, especialmente si las renovaciones de la mansión en Rhode Island están listas para esas fechas.

