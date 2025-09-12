¿Más fuertes que nunca? La vida de Piqué y Clara Chía tras rumores de boda, ruptura y embarazo

Suscríbete a nuestros canales

La relación entre el exfutbolista español Gerard Piqué y Clara Chía Martí, que inicio en el año 2022, cuyo noviazgo se hizo oficial en agosto del mismo año tras los rumores de una infidelidad del español hacía su exesposa la cantante colombiana Shakira, aún sigue dando de qué hablar luego de una supuesta separación.

Para nadie es un secreto que esta relación ha sido objeto de constantes polémicas y atención mediática, lo cual ha generado una serie de diversos rumores incluyendo supuestas crisis, embarazos y hasta rupturas. Sin embargo, su entorno hasta los mismo involucrados se han encargado de desmentir todas las falsas noticias que tengan que ver con su relación.

Cabe destacar, que la relación de Piqué y Clara Chía se ha visto muy envuelta en crisis y conflictos, tanto así que en que en febrero, cuando Shakira iba a iniciar su gira mundial, se habló de que el español se mudaría temporalmente a Miami para encargarse de sus hijos, Milan y Sasha, y medios internacionales de farándula aseguraron que esto l habría ganado un disgusto por parte de su actual pareja.

Recientemente, han circulado fuertes rumores de que Gerard Piqué le propuso matrimonio a Clara Chía, debido a que ella ha sido vista usando un anillo con un gran diamante. Medios y periodistas españoles afirmaron que el compromiso se habría concretado en una cena en Barcelona, frente a las familias de ambos.

No obstante, ninguno de los involucrados ha confirmado oficialmente la noticia, y Jordi Martin, paparazzi y colaborador de “El Gordo y La Flaca”, fue tajante en su canal de YouTube al asegurar que todo se trata de falsos rumores. “Podemos desmentir la noticia de que Gerard Piqué habría pedido matrimonio a Clara Chía. Me dicen que Piqué, de su propia boca, dijo: ‘Yo nunca me voy a casar’”.

La pareja ha sido vista junta en varias ocasiones, mostrando una relación sólida y muy privada en sus redes sociales. Sin embargo, en el corto plazo de su romance no se ve ni boda ni embarazo y ambos continúa con su relación, aparentemente sólida, sin necesidad de un anillo de compromiso que la valide.

Actualmente, Gerard Piqué es un empresario centrado en su compañía Kosmos Holding, a través de la cual preside y es propietario de la Kings League, y es dueño del FC Andorra y KOI, un equipo de esports. Mientras que Clara Chía trabaja para Kosmos, donde se encarga de tareas de organización de eventos, administración y relaciones públicas, asimismo su labor en la empresa combina sus estudios en Publicidad y Relaciones Públicas.

