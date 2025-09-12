Adicciones en Hollywood: la verdad detrás de las estrellas que lucharon contra el alcoholismo y encontraron la sobriedad

Suscríbete a nuestros canales

Según la investigación realizada, el alcoholismo es una enfermedad crónica que se caracteriza por la incapacidad para controlar el consumo excesivo de alcohol, así como la constante necesidad de beber cantidades mayores para lograr el mismo efecto, y la aparición de síntomas de abstinencia al intentar dejarlo. Esta condición puede llevar a problemas de salud física y mental, así como a consecuencias negativas en el ámbito social, laboral y personal.

Para nadie es un secreto que debido a la presión de la industria en Hollywood, la fama y el fácil acceso a sustancias, el alcoholismo y las drogas han afectando a diversas estrellas de todas las épocas. Aunque muchos famosos han logrado superar sus adicciones, siempre quedará el recuerdo del momento más oscuro de sus carreras.

Cabe destacar, que gracias al apoyo de tratamientos y grupos como Alcohólicos Anónimos, muchas celebridades han logrado recuperar por completo sus carreras, y dar al mundo ejemplos de superación y esperanza.

Famosos en Hollywood que se han recuperado del alcoholismo

Zac Efron y Daniel Radcliffe, se unen a la lista de jóvenes actores que se han vistos atrapados en esta adicción, la cual muchos famosos utilizan como una manera más fácil de sobrellevar el estrés que suele generar el entorno en el que se rodean.

Por su parte, Daniel Radcliffe admitió haber desarrollado esta adicción durante sus últimos años como Harry Potter, debido a la alta presión de la fama y el miedo a la vida post-Potter. Aunque nunca bebió dentro del set de filmación, admitió que en varias ocasiones llegaba con resaca, lo que lo llevaba a sentirse perdido en algunas escenas. El actor de 36 años logró recuperar su vida con el apoyo adecuado y actualmente se encuentra sobrio, dedicándose a su familia y su carrera profesional.

En 2014, Zac Efron, quien saltó a la fama con películas de Disney como High School Musical, admitió que convertirse en famoso siendo aún muy joven lo impulsó a abusar de drogas ilegales y desarrollar una adicción al alcohol. El actor de 37 años ingresó a rehabilitación dos veces en un año, durante el rodaje de " Vecinos " de Seth Rogen , tras no poder controlar su consumo de alcohol en un set que era prácticamente una fiesta "todos los días". Sin embargo, varias terapias y Alcohólicos Anónimos le han ayudado a cambiar su vida y poder continuar con su carrera.

"Es imposible llevar una vida honesta y plena como hombre sin cometer errores y confesarlos cuando es necesario. Pero es especialmente humillante cuando son tan públicos y están tan bajo escrutinio", dijo Zac Efron a The Hollywood Reporter en el año 2014.

El actor Robert Downey Jr, enfrentó varios problemas de adicción que afectaron su carrera y lo llevaron a prisión, tanto así que en los años 90 muchos creían que su carrera estaba acabada debido a sus problemas con el alcohol. Sin embargo, gracias a la ayuda profesional se logró recuperar y hoy en día lleva más de 16 años sobrio y es el tercer actor mejor pagado del mundo.

El actor estadounidense Brad Pitt, confesó en 2016 tener una adicción al licor y admitió que fue un factor clave durante la separación de su matrimonio con la actriz Angelina Jolie. Tras la separación, el actor de 61 años decidió buscar ayuda para afrontar su condición y comenzó a asistir a las reuniones de Alcohólicos Anónimos, desde que logró la sobriedad, el famoso ha experimentado un resurgimiento en su carrera y vida personal.

A esta lista, también se une Johnny Depp, quien tras su divorcio de la actriz Amber Heard, afirmó haber sentido que había tocado fondo y por ese motivo empezó a servirse vodka por la mañana. Además, durante su adicción al licor, se pudo conocer que el actor llegó a gastar mucho más de 30.000 dólares solo en vino, El actor de 62 años, se vio en la ruina financiera gracias a esta condición. Sin embargo, Johnny Depp logró recuperarse y ahora afirma que intenta centrarse en escribir y en su música con la banda Hollywood Vampires.

Estos famosos han demostrado que la recuperación del alcoholismo implica tomar decisiones más saludables para lograr crecer como persona, además con sus historias le ofrecen al mundo y a sus seguidores un poco de esperanza, demostrando que la sobriedad es posible y puede conducir a una vida plena y exitosa.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube