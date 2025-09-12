El botín: la película de Netflix que reúne una vez más a Matt Damon y Ben Affleck

Suscríbete a nuestros canales

La dupla dinámica de Hollywood, Ben Affleck y Matt Damon, se reúne una vez más para protagonizar El Botín (The Rip), un thriller policial que promete tensiones morales, acción despiadada y lealtades puestas a prueba bajo el sol de Miami. Dirigida por Joe Carnahan (Narc, The Grey), la cinta sigue a un grupo de policías que durante una redada rutinaria descubren una fortuna en efectivo oculta en una casa abandonada, un hallazgo que rápidamente se convierte en una maldición cuando fuerzas externas se enteran del botín y la confianza entre los compañeros comienza a resquebrajarse .

Inspirada en eventos reales —posiblemente vinculados al escándalo de corrupción de los Miami River Cops en los años 80—, la película explora la delgada línea entre el deber y la tentación . Carnahan explicó que el título The Rip proviene de la jerga policial de Miami para referirse a la incautación de dinero, drogas o armas durante operativos: "Es simplemente la jerga policial de Miami para 'quitarle las cosas al delincuente'" . El director añadió que el proyecto nació de experiencias personales de un amigo cercano, exjefe de narcóticos del departamento de policía de Miami-Dade, y rinde homenaje a clásicos del cine de los 70 como Serpico y Prince of the City, donde el enfoque en los conflictos éticos y las relaciones entre personajes prima sobre el espectáculo visual .

El elenco es una de las grandes cartas de presentación de la cinta. Junto a Affleck y Damon, figuran estrellas como Steven Yeun (BEEF), Teyana Taylor (A Thousand and One), Catalina Sandino Moreno (Maria Full of Grace), Sasha Calle (The Flash) y Kyle Chandler (Friday Night Lights) . La producción corre a cargo de Artists Equity, la compañía fundada por Affleck y Damon en 2022 con el objetivo de dar a los artistas mayor control y una participación más equitativa en las ganancias de sus proyectos . "Trabajar con Matt y Ben fue una de las experiencias más fluidas que he tenido en una película", confesó Carnahan en una entrevista con Netflix Tudum. "Me apoyaron en cada decisión y me cuidaron en cada paso" .

Para Affleck y Damon, este proyecto marca su cuarta colaboración actoral después de Good Will Hunting (1997), The Last Duel(2021) y Air (2023) . En una reciente entrevista con GQ, Damon reflexionó sobre la importancia de seguir trabajando juntos: "¿A quién le importa si saturamos el mercado con películas en las que salimos ambos? Seríamos unos locos si no aprovecháramos que seguimos aquí y podemos hacer esto" . Affleck, por su parte, alabó el talento de su amigo: "Cada vez que actúo con Matt es una experiencia humillante porque aprecio aún más lo buen actor que es. Es un maestro del realismo" .

El estreno global en Netflix está programado para el 16 de enero de 2026, y el primer tráiler ya sugiere una atmósfera cargada de suspense, violencia explícita y dilemas morales . Con una fotografía que evoca el calor opresivo de Miami y escenas de acción brutales, la cinta promete questionar quiénes son realmente "los buenos" cuando el dinero y la corrupción entran en juego .

Mientras los fans esperan ansiosos el desenlace de esta guerra entre policías, Affleck y Damon ya vislumbran futuros proyectos juntos, desde un western hasta una incursión en el horror . Lo que está claro es que, tres décadas después de Good Will Hunting, su química creativa sigue más viva que nunca.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube