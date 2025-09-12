Reinas con bandas: comienza la carrera por el Miss Venezuela 2025

Suscríbete a nuestros canales

En un organizado espectáculo que duró una hora y 30 minutos, la Organización Miss Venezuela (OMV) presentó a las representantes de 25 entidades del país.

La noche de este jueves 11 de septiembre, las reinas recibieron sus bandas y desfilaron ante familiares y un selecto grupo de periodistas, con la animación de José Andrés Padrón.

Los acordes de AH Sinfónico sirvieron de soundtrack para las jóvenes, quienes iniciaron la velada en un Fashion Show futurista, y mostraron sus dotes de modelos en el estudio 1 de Venevision, recientemente remozado.

Posteriormente, se llamó al primer grupo de abanderadas, representado por las ganadoras de los concursos regionales.

En lotes de cinco, cada una de las beldades demostró qué trae para destacar en la competencia y ganar el boleto directo al Miss Universo.

Última pasarela antes del Miss Universo

La actual Miss Universe Venezuela, Stephany Abasali, hizo su última pasarela antes de partir a Miami, para seguir con su formación. Desde Estados Unidos viajará a Tailandia, país donde se celebrará el máximo certamen del llamado "Grand Sland" de la belleza.

Ataviada en un traje blanco con plateado, la anzoatiguense impactó no solo por su físico, sino por la sobriedad al desfilar.

Garbo y prestancia

Este primer acercamiento con la prensa sirvió para elaborar un top preliminar de chicas con chance de obtener la corona de Miss Universe Venezuela: Clara Vegas, Miranda; Milena Soto, Mérida; María Laura Evangelista, Valentina Martínez, Dependencias Federales y Gabriela Villegas, Monagas. El batacazo de la noche fue Miss Sucre, Rosangel Mundaraín, una linda morena de afro llamativo.

En línea general, todas las candidatas demostraron seguridad y evidente trabajo físico. Saben que cualquiera de ellas puede ganar, pero además de belleza, deben tener prestancia, elegancia, inteligencia y convertirse en un modelo para la sociedad.

Uno de los momentos más emotivos fue el abrazo fraternal entre Harry Levy y Nina Sicilia, actuales directivos de la OMV, quienes celebraron el éxito de la gala.

También resultó conmovedora la presencia de Andreína Goetz de Vegas, Miss Venezuela 1990, y madre de Clara Vegas, Miss Miranda, quien le sigue los pasos. La rubia de 1,84 goza de gran popularidad en redes sociales, al punto de que sus seguidores la instaron a inscribirse en el concurso.

Estado por estado

Las cartas están sobre la mesa. Solo tres de ellas serán Venezuela en el Miss Universo, Miss Mundo y Miss Internacional...y que Dios salve a las reinas.

A continuación, el listado de las misses y sus estados a representar:

Táchira= Valeria del Amor.

Carabobo= Aury López.

Zulia= Valeria Di Martino.

La Guaira= Génesis Núñez.

Distrito Capital= Andrea Molina.

Aragua= Stefania Díaz.

Guárico= Johanna Aponte.

Anzoátegui= Liuva Hernández.

Trujillo= Daniela Sandoval.

Dependencias Federales= Valentina Martinez.

Bolívar= Yosdany Navarro.

Portuguesa= Génesis Mendoza.

Delta Amacuro= Kelly Maita.

Lara= Stefania Torrellas.

Yaracuy= Gabriela de la Cruz.

Cojedes= Fabiola Marín.

Apure= Silvia Maestre.

Sucre= Rosangel Mundaraín.

Monagas= Gabriela Villegas.

Mérida= Milena Soto.

Falcón= Mística Núñez.

Miranda= Clara Vegas.

Nueva Esparta= Jenimar Fonseca.

Amazonas= María Laura Evangelista.

Barinas= Anabelly Ojeda.

