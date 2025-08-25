Lamine Yamal y Nicky Nicole publican foto y confirman rumor

Suscríbete a nuestros canales

Los rumores sobre un supuesto vínculo entre Lamine Yamal, la estrella del FC Barcelona, y la cantante Nicki Nicole venían creciendo desde hace semanas. Pero ahora, una sola foto compartida por el propio jugador en sus redes sociales parece haberlo confirmado todo.

En su historia de instagram, el futbolista está sentado junto a la intérprete de Colocao, sujetándola por la cadera y en la mesa un pastel blanco que lleva escrito “Feliz cumpleaños”, detrás de ellos, un gran ramo de rosas rojas y rosadas y un globo de corazón color rosa. Aunque no hay beso en la escena, el gesto de tomarla por la cadera ya habla por sí solo.

Los rumores previos

Las especulaciones no son nuevas. En la fiesta de cumpleaños número 18 de Yamal, testigos aseguraron que entre miradas y sonrisas se dio un momento de complicidad que incluyó un misterioso beso con rastros de labial rojo en la mejilla de Yamal, muy similar al que después compartió Nicky de su amiga asegurando que ella le había dado en beso que le quedó marcado. Desde entonces, cada aparición conjunta aumenta la curiosidad.

Viajes, aeropuertos y camisetas con nombre propio

Días después, la pareja fue vista llegando juntos al aeropuerto de Barcelona tras una escapada a Mónaco, lo que terminó de disparar los rumores. Ella, por su parte, dejó una pista aún más evidente: fue captada en un estadio luciendo una camisa del Barça con el nombre de Yamal en la espalda. Un gesto que para muchos ya era la confirmación del romance.

