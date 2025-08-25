Regreso a Hollywood: este actor dirige su primera película tras acusaciones de conducta sexual inapropiada

Suscríbete a nuestros canales

Kevin Spacey vuelve a la dirección después de más de 20 años con "Holiguards Saga: The Portal Force", un thriller de acción sobrenatural que presentará en el Festival de Venecia el 29 de agosto. Su última incursión detrás de cámaras fue en 2004 con "Beyond the Sea", el biopic del cantante Bobby Darin que también protagonizó. Spacey rodó esta nueva producción en México entre 2023 y 2024 con un presupuesto modesto de apenas 10 millones de dólares, buscando reiniciar su carrera cinematográfica.

El actor ha ido resolviendo sus procesos judiciales por acusaciones de conducta sexual inapropiada que lo llevaron al exilio de Hollywood. Su despido de "House of Cards" marcó el inicio de este periodo, pero recientemente ha encontrado apoyos en Europa donde recibió un premio honorífico en Cannes a toda su carrera. Spacey se siente "totalmente exonerado" según declaraciones a medios, y está decidido a recuperar su espacio en la industria con este proyecto que podría iniciar una nueva saga cinematográfica.

Producción internacional

El film cuenta con un reparto internacional que incluye a Dolph Lundgren, Tyrese Gibson ("Fast & Furious"), Eric Roberts y Brianna Hildebrand (Negasonic de "Deadpool"). La producción se caracteriza por su estilo Serie B y su trama sobrenatural, alejándose de los thrillers psicológicos que Spacey dirigió en los 90 como "La trampa del caimán". Los productores confían en el potencial de la franquicia, despite el bajo presupuesto y la naturaleza experimental del proyecto para el actor.

Estrategia de relanzamiento

Spacey está utilizando los festivales europeos como plataforma para su regreso, habiendo pasado por Cannes y ahora Venecia. La industria observa con atención este movimiento, especialmente tras su reciente premio de voz en el thriller británico "Control". Su aparición en Venecia representa una cuidadosa estrategia de relanzamiento que evita inicialmente el mercado estadounidense, concentrándose en el reconocimiento internacional antes de intentar su reintegración completa en Hollywood.

