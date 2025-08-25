Alicia Machado revela el lado oscuro del Miss Universo: Cargaba una corona de espinas

Suscríbete a nuestros canales

Alicia Machado, Miss Universo 1996, reveló en el podcast "Chingonamente" que durante su reinado desarrolló una adicción a las anfetaminas que duró seis años. La venezolana confesó: "Fui adicta a las anfetaminas durante seis años de mi vida, que son pastillas para adelgazar... Nunca he consumido drogas para divertirme". Además, describió extremos en su peso que oscilaron entre 48 y 88 kilos, negando haberse sometido a cirugías bariátricas o procedimientos estéticos para controlarlo, desmintiendo así rumores anteriores.

Machado describió su etapa como Miss Universo como "una corona de espinas", detallando que entre los 18 y 30 años enfrentó desórdenes alimenticios severos y problemas emocionales que incluyeron dos intentos de suicidio. Relató métodos peligrosos para controlar su peso: "Yo pasaba una semana tomando café y comía una manzana al día y agua". La presión mediática y los estándares de belleza impuestos durante el reinado de Donald Trump como dueño del certamen generaron una carga insostenible para la caraqueña.

La redención maternal

El punto de quiebre en su vida llegó con el nacimiento de su hija Dinorah, ahora de 17 años. Machado afirmó: "Entre mis 18 o 19 hasta mis casi 30 años, que nació mi hija fue una década dura para mí", describiendo a su hija como "mi luz, ella llegó para cambiarlo todo". Este evento marcó el inicio de un proceso de sanación que la llevó a revalorizar su experiencia y convertirla en un símbolo de empoderamiento rather than una carga .

Transformación y empoderamiento

Actualmente, como jueza de Miss Universe Latina en Telemundo, Machado ha redefinido su relación con los certámenes de belleza. Afirmó: "Mi corona de Miss Universo me ha dado fuerza. En una época fue una corona de espinas… Ahora después del proceso de sanación que yo he tenido, ahora lo veo como un símbolo de empoderamiento". Su trayectoria incluye una exitosa carrera actoral en telenovelas como "Infierno en el paraíso" y participación en realities como MasterChef Celebrity 2021.

