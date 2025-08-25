Adiós a los Aristogatos: esta es la razón de Disney para cancelar el remake

Suscríbete a nuestros canales

Disney ha decidido cancelar indefinidamente el live-action de "Los Aristogatos" que estaba en desarrollo, según confirmaron múltiples fuentes internas. El proyecto, que ya contaba con Questlove como director asignado, fue descartado por cambios en las políticas internas del estudio. La decisión se produce a pesar de que la producción ya se encontraba en etapas iniciales de preproducción, dejando al equipo creativo sin trabajo y a los fans profundamente decepcionados por la noticia.

La cancelación responde a una reevaluación estratégica de Disney sobre qué proyectos merecen continuar según su potencial comercial y alineación con la marca. Fuentes cercanas al estudio indican que consideraron que "el proyecto no era lo suficientemente atractivo" en el mercado actual, a pesar del éxito de otros live-action como "El Rey León" o "La Sirenita". Esta decisión refleja un cambio en la estrategia de la compañía, que parece estar reconsiderando su enfoque hacia las adaptaciones de animación a acción real.

"Los Aristogatos" original se estrenó el 11 de diciembre de 1970 en Estados Unidos, llegando poco después a México donde se convirtió en un éxito familiar inmediato. La película tiene un valor histórico especial al ser uno de los últimos proyectos supervisados por Walt Disney antes de su fallecimiento en 1966. Este clásico ha mantenido su popularidad a través de las décadas, lo que hacía especialmente decepcionante la cancelación para los seguidores de la franquicia que esperaban ver una nueva versión.

Otras cancelaciones recientes

El live-action de "Los Aristogatos" se une a otros proyectos cancelados por Disney recientemente, incluyendo la muy esperada adaptación de "Enredados". Estos movimientos sugieren una reorganización importante dentro de la división de producción cinematográfica de Disney. Según reportes de medios especializados, la compañía estaría reevaluando todo su contenido de producciones tras los resultados mixtos de algunas entregas recientes de live-actions, aunque oficialmente no se han proporcionado explicaciones detalladas sobre estas decisiones.

