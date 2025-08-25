Tragedia en producción de "Emily en Paris": una muerte sacude el set

Suscríbete a nuestros canales

Diego Borella, asistente de dirección de "Emily in Paris", colapsó repentinamente mientras ultimaba detalles para una escena en el Hotel Danieli de Venecia el 21 de agosto. El equipo de producción intentó reanimarlo sin éxito, y un médico local confirmó que la causa probable fue un ataque al corazón. La autoridad sanitaria de Venecia señaló que los esfuerzos de reanimación se extendieron por casi una hora antes de declarar su fallecimiento.

Paramount Television Studios emitió un comunicado expresando su profunda tristeza y enviando condolencias a la familia y seres queridos de Borella. El actor Mattia Berto, cercano al asistente, lo describió como una persona "elegante, brillante y con un gran sentido del humor". Además, destacó el impacto emocional que su pérdida tuvo en el círculo cercano, incluida la mejor amiga de Borella, quien quedó "destrozada".

El perfil de Borella

Borella, de 47 años, tenía una formación académica en cine y artes visuales, habiendo estudiado en Roma, Londres y Nueva York. Además de su trabajo en producción, incursionaba en literatura y poesía, con obras dirigidas al público infantil. Su carrera abarcaba múltiples disciplinas creativas, reflejando su pasión por las artes.

Impacto en la producción

El rodaje de la quinta temporada, que incluye escenas en Roma y Venecia, fue suspendido temporalmente tras el incidente. La temporada, programada para estrenarse el 18 de diciembre de 2025, continúa con su elenco principal, incluidos Lily Collins y Lucas Bravo. Hasta el momento, no se ha confirmado si la tragedia afectará la fecha de estreno prevista.

