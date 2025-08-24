Una leyenda en el concierto de Bad Bunny: el reguetón vieja escuela se fusiona con el nuevo desde la casita del 'Conejo Malo'

Suscríbete a nuestros canales

En una noche que quedará grabada en la memoria de los asistentes, la reina del reguetón, Ivy Queen, hizo una aparición sorpresa en el concierto de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico el pasado 22 de agosto.

La artista, conocida por su poderosa presencia en el escenario, subió al emblemático balcón de 'La Casita de Benito', y sorprendió a todos con su energía y carisma mientras interpretó sus clásicos "Quítate Tú Pa' Ponerme Yo" y "Yo Quiero Bailar", desatando la euforia del público presente.

Una amistad que trasciende generaciones

La Caballota y el Conejo Malo han cultivado una relación cercana a lo largo de los años. En 2022, Ivy fue invitada especial en varias paradas de la gira de Bad Bunny en Estados Unidos, donde él mismo la presentó como "la verdadera reina del reguetón". Este gesto no solo fue un reconocimiento a su legado, sino también una muestra de respeto hacia una de las pioneras del género.

Un legado que perdura

La aparición de Ivy Queen en el escenario no solo fue un homenaje al pasado, sino también una reafirmación de su vigencia en la música urbana. Con más de dos décadas de carrera, Ivy sigue siendo una figura influyente en la industria. Su reciente gira internacional "The Killa Queen Tour" ha sido un éxito rotundo, llevando su música a escenarios de todo el mundo y consolidando su estatus como una de las artistas más importantes del reguetón.

Un momento para la historia

Ivy Queen y Bad Bunny compartiendo tarima en el Choliseo es más que una simple foto, es un símbolo de la evolución del reguetón, donde el respeto por las raíces se encuentra con la innovación del presente.

