¡Padrinos de lujo! José Andrés Padrón y otros famosos acompañarán a la hija de la exmiss Venezuela Alejandra Conde

El pasado viernes 22 de agosto, la exmiss Venezuela Mundo 2020, Alejandra Conde, y su esposo, el agente de béisbol Miguel Bolívar, celebraron el baby shower de su primera hija, Martina. Rodeados de familiares y amigos cercanos, la pareja compartió momentos de alegría y emoción, anticipando la llegada de su pequeña

Durante la celebración, Alejandra y Miguel anunciaron con entusiasmo a los elegidos para ser los padrinos de Martina: Julio César Marcano Totesaut, Carlota Hernández, José Andrés Padrón y Aymet. En un emotivo video publicado por Alejandra, expresó: “Porque ya eran sus tíos y ahora los escogió como padrinos, los queremos muchísimo, cada uno de ustedes son especial en nuestras vidas y así lo serán en la vida de Martina”.

José Andrés Padrón: el periodista elegido

Entre los padrinos, destaca el nombre de José Andrés Padrón, reconocido periodista y animador venezolano. Su cercanía con la pareja y el cariño que han compartido a lo largo de los años lo convierten en una figura clave en la vida de Martina. En su cuenta de Instagram, Padrón expresó su agradecimiento y emoción por el nombramiento: “Salí ganador en el baby shower, y asumiré con todo gusto acompañarte en el amor y respeto que mereces. Vienes a llenar de cosas hermosas el mundo, decretado”.

Una celebración íntima y significativa

El evento estuvo marcado por una decoración temática que incluía mariposas, flores y detalles brillantes, creando un ambiente cálido y acogedor. La fiesta también contó con una piñata en forma de tetero, que contenía golosinas y pequeños obsequios, añadiendo un toque de diversión al encuentro.

Con la elección de estos padrinos, Alejandra y Miguel han asegurado que su hija Martina crecerá rodeada de amor, apoyo y figuras que consideran fundamentales en sus vidas. La pareja continúa compartiendo su felicidad y expectativas para la llegada de su pequeña, que promete ser una nueva estrella en el firmamento venezolano.

