Petare inspiró su vestido: así ganó el Metropolitan Fashion Week una diseñadora venezolana

La diseñadora venezolana, Merianny Villarroel, oriunda de Porlamar, ganó el primer lugar del Metropolitan Fashion Week con un vestido inspirado en Petare.

En una entrevista con Erika de La Vega, relató que se inscribió por sugerencia de un amigo, que le contó que era un concurso muy importante que hacen en Los Ángeles, sobre trajes artísticos.

Agregó que el joven le dijo “si tu quieres haz el Puente de Maracaibo, un edificio de (la isla de) Margarita o Petere”.

“Cuando me dice Petare se me viene todo el vestido a la mente, el diseño (...) un vestido con cuadritos color ladrillo que son las casitas con costuras francesas, que es extremadamente difícil, y con cristales que representan las luces de las casitas de noche”, explicó.

Enfatizó que este diseño, al que llamó “Petare de noche”, la llevó a ganar el primer lugar del Metropolitan Fashion Week por voto del público y venciendo a profesionales internacionales.

Merianny Villarroel vistió a figuras de la talla de The Weeknd, Nicki Minaj y Christina Aguilera.